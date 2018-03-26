Sarhoş pilot yüzünden 106 kişi havalimanında üç gün mahsur kaldı

© AP Photo/ Branden Camp Atlanta Havalimanı'nda elektrikler kesildi: Binlerce yolcu mahsur

Portekizli bir havayolu şirketi uçamayacak kadar sarhoş olduğu anlaşılan pilot yüzünden yolcuların havaalanında mahsur kalması nedeniyle özür diledi.

TAP Air Portugal şirketinin 23 Mart Cuma günü Almanya'dan Portekiz'e yapılacak uçuşu öncesi havaalanı çalışanlarından biri, yardımcı pilotun tökezleyerek yürüdüğünü ve alkol koktuğunu fark ederek durumu yetkili mercilere bildirdi.

Yetkililer uçağa kalkış izni vermedi ve yardımcı pilotun lisansı askıya alındı. Guardian'da yer alan habere göre polis kokpite girdiğinde 40 yaşındaki erkek yardımcı pilotu ‘neredeyse kendinden geçmiş durumda' buldu.

Uçuşun iptal edilmesi üzerine 106 yolcu otele yerleştirildi. Havayolu şirketi TAP yer olmaması sebebiyle yolcuların ancak pazartesi yani bugün Portekiz'e uçabileceklerini bildirdi. TAP üç gün boyunca Stuttgart havalimanında mahsur kalanlardan sosyal medya üzerinden özür dilerken, gerekli önlemlerin alınması amacıyla şirket içinde de soruşturma yapılacağını duyurdu.

KOKPİTTE SIZAN PİLOTU POLİS TAŞIMIŞTI

Sarhoş pilot vakası 2016 yılında Kanada ve Endonezya'da da yaşandı. Sarhoş olduğundan şüphelenilen iki pilot uçuştan men edilirken, pilotlardan biri kokpitte sızması nedeniyle polis tarafından dışarı taşındı.

ABD'de geçen yıl yasal sınırın üç katı alkollü haldeyken uçuş yaptığı anlaşılan bir pilot, havalimanına iniş gerçekleştirir gerçekleştirmez tutuklandı. Yolcu uçağı pilotu, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Havacılık otoriteleri, sarhoş pilot vakasına oldukça ender rastlandığını belirtiyor.