4 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanlıkları, Rus büyükelçileri çağırdı

Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Polonya Dışişleri'ne çağrıldı. Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'nın Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldıkları bilgisini verdiğini aktardı.

Diplomatların ne zaman gönderileceği sorusuna yanıt veren Andreyev "Karar verildi. Polonya tarafı bilgi verecek" dedi.

Öte yandan Letonya, Litvanya ve Estonya'daki büyükelçiliklerinden de benzer açıklamalar geldi. Ancak büyükelçilerin dışişleri bakanlıklarına neden çağrıldığı hakkında bir bilgi verilmedi.

Bu adım, İngiltere’nin İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Moskova’ya yönelttiği suçlamalar doğrultusunda 23 Rus diplomatı sınırdışı edilmesinin ardından geldi. Brüksel’de yapılan AB zirvesinde, liderler İngiltere’ye destek vermişti.