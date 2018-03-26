Alman hükümeti: Katalan lideri İspanya'ya iade edip etmemek, eyalet yargısının işi

İspanya'da tutuklanacak ve 30 yıl hapsi istenecek eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da mahkemeye çıkması öncesi hükümetten açıklama geldi. Tutuklama ve iadeyle ilgili kararların eyalet yargısının elinde olduğunu söyleyen Alman hükümet sözcüsü ''Katalan sorunu, sadece İspanya hukuku ve anayasası çerçevesinde çözülebilir'' dedi.

© REUTERS/ Albert Gea Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

İspanya'da Katalonya özerk bölgesi yönetiminin tek taraflı olarak 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenleyip 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmesiyle çıkan kriz durulmuyor.

Madrid merkezli İspanya Yüksek Mahkemesi'nin bir kez daha uluslararası tutuklama emri çıkarmasının ardından eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınması, krizin Avrupa Birliği'ne (AB) sıçraması riski doğurdu.

Daha önce Belçika'ya sığınan ve pazar günü de Danimarka'dan Almanya'ya geçerken Schleswig-Holstein eyaletinde gözaltına alınan Puigdemont'un bugün mahkemeye çıkması öncesi Alman hükümetinden açıklama geldi.

BERLİN'DEN MADRİD'E TAM DESTEK

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Puigdemont'un İspanya'ya iade edilip edilmeyeceğine dair kararın bölgesel mahkemelerin elinde olduğunu söyledi.

Katalan liderin İspanya'ya iadesiyle ilgili sürecin 'Alman yasaları ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri konusundaki yasal şartlar uyarınca ele alındığını' açıklayan Seibert, şu vurguyu yaptı:

'İSPANYA DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ'

"İspanya, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke. Katalan sorununun sadece İspanya hukuku ve anayasası çerçevesinde çözülebileceği kanısını taşıyan Alman federal hükümetinin bu yönündeki görüşü değişmedi. Bu nedenle son aylarda İspanyol hükümetinin söz konusu hukuki ve anayasal sistemi koruyan net duruşunu destekledik.''

Puigdemont likely to spend Easter behind bars in a Schleswig-Holstein. #Puigdemont #Catalonia https://t.co/f5ORG2VgRI — Judy Bretschneider (@jjbretschneider) 26 Mart 2018

Neumünster kasabasındaki bir cezaevinde kaldığı bildirilen Puigdemont, bugün Almanya'da yargıç karşısına çıkacak.

Alman savcılığından dpa'ya yapılan açıklamada, Puigdemont'la ilgili önduruşmanın en erken öğleden sonra yapılabileceği belirtildi. Mahkemenin duruşmayı gece yarısından önce gerçekleştirme zorunluluğu bulunuyor.

El expresidente catalán Puigdemont comparece este lunes ante un juez alemán https://t.co/FpF7Yev1JR pic.twitter.com/1MPHIroJI1 — Oliver Sánchez (@OliverSanchezfm) 26 Mart 2018

© AFP 2018/ Francois Lenoir 'Hologram Başkan' Puigdemont: Katalonya'yı Brüksel'den yönetebilirim

Alman basını da Alman yargısının mecburen Puigdemont'u tutuklama ve AB üyesi İspanya'ya iade etme kararı alacağını öngörürken Stuttgarter Zeitung şunları yazdı:

''Almanya'nın sınırlarını koruyan güvenlik birimlerinin gözaltı başarısının, Berlin'deki politikacıları sevindirdiği şüphe götürür. Önümüzdeki günlerde iade yükümlülüğü, sınır dışı etmeyi engelleyen faktörler ve iltica imkanları gibi birçok konunun uzun uzadıya tartışılması gerekecek. Almanya da kendini bir anda İspanya'daki anlaşmazlığın içinde bulacak. Almanya açısından son derece nahoş bir durumdan söz edilebilir. Ancak Madrid'de çıkarılan tutuklama emrini görmezden gelmek de alternatif olamazdı.''

© REUTERS/ Francois Lenoir Katalan lider Puigdemont, bölgesel yönetim başkanlığı adaylığını geri çekti

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, (referandumla ilgili çalışmalar üzerinden) zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdiği Katalan liderlerden olan Puigdemont, İspanya'ya iade edilirse tutuklanacak ve dava başlayana dek de hapiste tutulacak.

Katalan liderler bu suçlamalardan mahkum edilirse 30 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

KATALONYA AYAKTA

Pazar günü Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınmasının ardından Katalonya çapında on binlerin katılımıyla düzenlenen protesto gösterileri güvenlik güçleriyle çatışmaya dönüştü.

Enciende a Cataluña arresto de Puigdemont https://t.co/sc3EWhh8ad pic.twitter.com/nVUZPdQ2N4 — Mario Ignacio Z (@ziggmario) 26 Mart 2018

​BBC'ye göre çatışmalarda en az 89 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.