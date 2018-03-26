14 AB üyesi ülke, Rus diplomatları sınırdışı edecek

© AFP 2018/ CHRIS KLEPONIS ABD, İngiltere'yle dayanışma adına 60 Rus diplomatı sınırdışı ediyor

Bulgaristan'ın Varna kentindeki AB- Türkiye zirvesi öncesinde konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “AB’ye üye 28 ülkeden 14’ü Londra ile dayanışma göstermek için Skripal olayı ile ilgili Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı” dedi. Tusk, gelecek günlerde Rusya’ya karşı başka adımların atılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu ifade etti.

Şu ana kadar kaç Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklayan AB üyesi ülkeler şöyle:

Polonya: 4

Litvanya: 3

Letonya: 1

Hollanda: 2

Fransa: 4

Danimarka: 2

Çekya: 3

Estonya: 1

Almanya: 4

İtalya: 2

Finlandiya: 1

Romanya: 1

UKRAYNA 13 DİPLOMATI GÖNDERİYOR

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da "Salisbury’deki kimyasal saldırıya ilişkin İngiltere ve transatlantik müttefiklerimizle dayanışma doğrultusunda 13 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldık. Ayrıca bilindiği gibi Rusya ile diplomatik ilişkilerimiz askıya alınmış halde" ifadeleri kullanıldı.

KANADA DA 'DAYANIŞMA İÇİNDE': 4 RUS DİPLOMATI SINIRDIŞI ETME KARARI ALDI

Benzer karar alan bir diğer ülke de Kanada oldu. Kanada Dışişleri Bakanı Kristi Freelandi 4 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldıklarını belirterek “Kanada olarak Rusya’nın İngiltere’de sinir gazı kullanmasını şiddetle kınıyoruz. İngiliz halkı ve NATO ile G7’deki en büyük müttefikimiz Birleşik Krallık’la dayanışma içindeyiz” dedi.

ZAHAROVA: İNGİLTERE, AB’DEN AYRILACAK, DAYANIŞMA FAKTÖRÜNÜ ZATEN İHLAL EDİYOR

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook’tan yaptığı açıklamada Rus diplomatların sınırdışı edilmesine tepki gösterdi ve İngiltere’nin AB’den ayrılacağına dikkat çekti: "Egemenlik geçidi başladı, AB ülkeleri Londra’ya olan sadakat gösterilerini sunacak. Artık kamuoyu ve diplomatik ortamda yapılan her şey 'AB politikasının gereği Londra’ya destek' sözleriyle açıklanacak. Bu arada İngiltere Brexit sürecinin ardından AB’den ayrılacak. Bunu iptal eden olmadı. Süreç tüm hızıyla devam ediyor. Yani İngiltere AB’den ayrılarak dayanışma faktörünü ihlal ediyor. Ayrıldığında da dış politikada kimseye bağlı olmayacak. Bize karşı ister yakınlaşma ister uzaklaşma oyunu oynar. Ancak AB’de kalan diğer ülkeler İngiltere’nin empoze ettiği Rusya karşıtı dayanışmanın kısıtlamasına tabi olacak."