Tusk: Bulgaristan’daki AB-Türkiye zirvesinin amacı diyalogu yeniden kurmak

Tusk, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmede, "Bu görüşme fikri, Türkiye'yle diyaloğu yeniden kurma imkanı olarak harika ve bu fikri görüştüğümüz herkes tarafından çok beğenildi" dedi. AB Konsey Başkanı, konuşulması gereken çok sorunun olduğunu ve diyalogun sorunları çözmek için en iyi fırsat olduğunu kaydetti.

'KOMŞUMUZLA İYİ İLİŞKİLERE SAHİP OLMAK ÖNEMLİ'

Ankara ile Brüksel arasındaki diyaloğun normalleşmesini stediklerini belirten Borisov, tartışmalı konularda uzlaşmaya varılması konusunda yardımcı olmaya çalışacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Defalarca söyledim, komşumuzla iyi ilişkilere sahip olmak Bulgaristan için çok önemli. İyi ilişkiler AB için de önemli, zira son yıllarda AB için çok sorun yaratan sığınmacı akışını kontrol etme ihtiyacı var."