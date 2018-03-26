Erdoğan'dan Türkiye-AB zirvesi sonrası açıklama: Vize serbestisi için AB bir an önce adım atmalı

Tusk'ın açıklamalarından satır başları:
- Geleceğe yönelik parametreleri belirleme şansına sahip oldu.
- Türkiye'nin mülteciler konusundaki çalışmaları dolayısıyla kendilerini takdir ettiğimizi belirtmek istiyoruz.
- Türkiye'nin darbe girişimi sırasındaki olaylardan büyük zarar gördüğünü biliyoruz.
- Türkiye ve üye ülkeler arasındaki iyi ilişkiler de önemli bir husustur ve Türkiye'nin üyelik sürecinin önemli bir kısmıdır. Hala bazı endişeler var. Ege denizindeki eylemler konusunda, Kıbrıs konusunda ve bazı AB vatandaşlarının tutuklanması konusunda…
- Kıbrıs kendi kaynaklarını araştırma hakkına sahiptir.
- Türkiye'nin Afrin'deki harekatıyla ilgili çekincelerimizi ilettik. Türkiye'nin bu hareketlerini iyi yönlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Türkiye AB ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmayı umuyoruz.
- AB ile önceki görüşmelerimizde ortak meselelerimizin çözümüne ilişkin karşılıklı taahhütlerde bulunmuştuk.
- Türkiye'nin başta düzensiz göç olmak üzere sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiğini söylemek gerekir. 3 milyar avroluk taahhüdün 1 milyar 800 milyon avroluk kısmı iletilmiştir.
- Ülkemizdeki Suriyeliler için bu adım çok daha rahatlatıcı olacaktır.
- İnsani krizlerde bürokratik hantallığa tahammül yoktur. Ülkenizin üzerinde düşeni yaptığı bir diğer konuysa, vize serbestisidir. AB bu noktada adımını bir an önce atarsa bizi rahatlatacaktır. Bu, siyasi bir mesele haline getirilmemelidir. Gümrük birliğinin güncellenmesi çalışmasına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik.
- AB adil bir tutum takınmadığı sürece Kıbrıs meselesinin çözümünde katkısı olamayacaktır. Adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalara Kıbrıslı Türklerin dahil edilmesi, uluslararası hukukun gereğidir. AB'yi kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmaya çağırıyoruz.
- Varna'dan AB ülkelerine seslenmek istiyorum; Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim
Juncker'in açıklamalarından satır başları:
- Bizi birleştiren hususlara değinmeliyiz. Aslında ortak çıkarlara ve ortak zorluklara sahibiz ve bunlara birlikte cevap bulmalıyız. Güvenlik konularıyla ilgili olarak jeostratejik çıkarlara sahibiz.
- Türkiye ile tam üyelik müzakereleri devam edecek. Bunun garantisini verebilirim.
- 15 Temmuz darbe girişimi kabul edilemezdir.
Ayrıntılar geliyor…
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)