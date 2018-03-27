AB heyeti, vize görüşmeleri için Türkiye'ye gelecek

Türkiye'nin Schengen bölgesine vize muafiyeti için gerekli olan ancak henüz karşılanmayan 7 kriter için sunduğu belgeye ilişkin çalışmaları tamamlama aşamasına gelen Avrupa Birliği Komisyonu, Ankara’ya teknik bir heyet göndermeyi planlıyor. Türkiye, istenen 72 kriteri de yerine getirdiği konusunda bir açıklama yapmıştı.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, komisyon, vize muafiyeti konusunda Türkiye’ye heyet göndermek için üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nden yetkiyi geçtiğimiz günlerde talep etti. Konsey de bu talebe olumlu ışık yaktı. Bununla birlikte komisyonun tercihi, heyetin ziyaretini Varna’da düzenlenen AB-Türkiye toplantısı sonrasına bırakmak oldu. Heyetin AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere ilgili birimlerden oluşması öngörülüyor. Heyetin ziyaretinin nisanın ortasını bulabileceği belirtiliyor.

Komisyon, vize konusunda adım atma sinyali verirken bazı üye ülkelerin olumsuz yaklaşımlarının sürdüğü belirtiliyor. Bu çerçevede komisyonun Türkiye’nin karşıladığını belirttiği ve değerlendirme raporlarına da yansıttığı 65 kriteri sorgular bir tavır ortaya çıktı. Bazı AB üyeleri, komisyondan sadece karşılanmayan 7 kriter üzerine odaklanmamasını, karşılandığı belirtilen 65 kriterin de tekrar incelemeye alınmasını talep etti. Komisyonun yanıtı ise, “Daha önce yapılan değerlendirmelerde 65 kriterin tamamı incelendi. Bir sonraki değerlendirmede de aynı yöntem izlenecek ve kriterleri karşılama düzeyinde gerileme varsa belgeye yansıtılacak” oldu.

AB'nin talep ettiği terörle mücadele kriteri, organize suçlar ve terörle mücadeleye ilişkin mevzuatın kişi güvenliği ve özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, ifade ve örgütlenme özgürlüğü alanlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı ile uyumlu hale getirilmesini öngörüyor.

Burada en büyük sorun Türkiye’de yargının terörün tanımını çok geniş yorumlamasından ve uygulamada 'orantılılık' ilkesinin gözetilmemesinden kaynaklanıyor. AİHM, bu nedenle Türkiye hakkında bugüne kadar çok sayıda ihlal kararı verdi. Türkiye’nin yasalarını AİHM kararlarıyla uyumlu hale getirmesi, İç Güvenlik Paketi’ni gözden geçirmesi ve ifade ve toplanma özgürlüğüne dair uygulamalarını AİHS standartlarına taşıması isteniyor. Avrupa Parlamentosu, Türkiye’de basın özgürlüğü alanındaki ihlallerin yürülükteki terörle mücadele yasalarından kaynakladığını belirtip, bu kriter üzerinde özellikle ısrar ediyor.