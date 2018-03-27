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    AB'den Facebook'a veri skandalı konusundaki soruları yanıtlaması için 2 hafta mühlet

    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Avrupa
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    Avrupa Birliği'nin (AB) kişisel verileri topladığı yönündeki 'Cambridge Analytica' skandalının ortaya çıkmasının ardından Facebook'a bu konudaki soruları yanıtlaması için 2 hafta mühlet verdiği bir mektubu gönderdiği açıklandı.

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Facebook'un sahibi Zuckerberg İngiliz parlamentosunda sorulara yanıt vermeyecek
    AFP haber ajansı AB'nin Facebook'a gönderdiği mektubun bölümlerine ulaştığını duyurdu.

    Buna göre AB'nin Adalet Komiseri Vera Jourova, Facebook'un operasyon direktörü Sheryl Sandberg'e gönderdiği mektupta benzer bir skandalın gelecekte olmaması için ne gibi önlemler almayı planladıklarını sorarak "2 hafta içinde bir yanıt verirseniz memnun olurum" dedi.

    Jourova'nın mektupta yönelttiği sorular şöyle:

    • Son skandalda AB vatandaşlarının verileri etkilendi mi?
    • Eğer durum bu yöndeyse yetkilileri ve kullanıcıları nasıl bilgilendirmeyi planlıyorsunuz?

    Sosyal medya platformları için daha katı kuralların olması gerekip gerekmediğini de soran Jourova, kullanıcılar ve düzenleyiciler için şeffaflık konusunda tutum değişikliğine gidilip gidilmeyeceğinin de yanıtını talep etti.

    ZUCKERBERG, AVRUPA PARLAMENTOSU'NA DAVET EDİLDİ

    Brüksel'de geçen haftaki zirvede AB liderleri İngiliz Cambridge Analytica firmasının Facebook verilerini kötüye kullanmasını ve Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimi kampanyasında kullanılmasını ele almıştı.

    Zirve açıklamasında "Sosyal ağlar ve dijital platformlar, şeffaf uygulamaları ve vatandaşların mahremiyeti ve kişisel verilerinin tamamen korunmasını garanti etmelidir. AB ve ulusal kanuni düzenlemelere uygulanmalıdır" denmişti.

    Açıklamada AB liderlerinin veri mahremiyeti konusunu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki zirvede de tartışacağı belirtildi.

    Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ayrıca Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'i bu konudaki kaygılara yanıt vermesi için Avrupa Parlamentosu'na davet etmişti.

    CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI

    Facebook
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    Facebook zaman tünelinin en karanlık noktasında
    Mart başında medya 50 milyon Facebook kullancısının kişisel bilgilerinin izinleri dışında Cambridge Analytica adlı İngiliz danışmanlık şirketi tarafından toplandığını duyurmuştu. Trump'ın 2016 seçim kampanyası dahil çeşitli siyasi kampanyalar için çalışan firmanın seçmenlerin davranışlarını tahmin edebilen ve etkileyebilen bir araç geliştirmek iin sosyal medya hesaplarındaki bilgileri topladığı belirtilmişti.

    Medyaya göre Facebook firmanın kişisel bilgilere erişimi olduğunu anlayınca bu bilgileri silmesini istedi. Ancak firma Facebook'a bu verileri sildiğini söylese de bilgilerin tamamının silinmediği ortaya çıktı. 

    Geçen perşembe Zuckerberg skandal nedeniyle özür dilemiş ve söz konusu şirkete güvenmemesi gerektiğini kabul etmişti.

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    Etiketler:
    Facebook, Cambridge Analytica, Donald Trump, Antonio Tajani, Sheryl Sandberg, Vera Jourova, Mark Zuckerberg, AB, ABD
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