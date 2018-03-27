İrlanda 1 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi nedeniyle topraklarından Rus diplomat ihraç edecek ülkelerin arasına İrlanda da eklendi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, "Bakanlığımız, Rusya'nın Dublin büyükelçisiyle buluştu ve kendisine diplomatik statüye sahip bir çalışanının akreditasyonunun Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin hükümlerine uygun olarak sonlandırılacağını bildirdi" dedi.

İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya,16 AB ülkesi ve bazı Avrupa ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Rus diplomatları sınır dışı edecek ülkelerin listesi şöyle: ABD (60), Avustralya (2), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1).

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart pazar günü Londra'nın Salibury semtindeki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

Diğer yandan İngiltere'nin soruşturma henüz tamamlanmadan ve herhangi bir kanıta dayanmadan Moskova'yı suçlaması, iki ülke arasındaki ilişkileri krize sokmuştu.