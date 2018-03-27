İrlanda 1 Rus diplomatı sınır dışı edecek

İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya,16 AB ülkesi ve bazı Avrupa ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.
Rus diplomatları sınır dışı edecek ülkelerin listesi şöyle: ABD (60), Avustralya (2), Ukrayna (13), Almanya (4), Fransa (4), Polonya (4), Kanada (4); Çekya (3) Litvanya (3), İspanya (2), Hollanda (2), Danimarka (2), İtalya (2), Arnavutluk (2), Avustralya (2); Hırvatistan (1), Finlandiya (1), İsveç (1), Estonya (1), Letonya (1), Macaristan (1), Romanya (1), Norveç (1), Makedonya (1).
Ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya, 4 Mart pazar günü Londra'nın Salibury semtindeki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.
Diğer yandan İngiltere'nin soruşturma henüz tamamlanmadan ve herhangi bir kanıta dayanmadan Moskova'yı suçlaması, iki ülke arasındaki ilişkileri krize sokmuştu.
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