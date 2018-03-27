Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin Hollanda için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum ve her iki tarafın da mazeretleri olacağı bir durum öngörmüyorum." dedi.

© AFP 2018/ YOSHIKAZU TSUNO Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye ile çözmemiz gereken meseleler var

Blok, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Suriye toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. BMGK'nin mart ayı dönem başkanı olan Hollanda'nın Suriye'deki insani durumdan son derece endişe duyduğunu belirten Blok, insani yardımların ulaştırılabilmesi için BMGK'nin ateşkes talep eden kararının uygulanması çağrısı yaptı.

'MAZERETLERE GEREK OLMAMALI'

''Türkiye ile ilişkileri normalleştirecek misiniz? Bu konuda herhangi bir adım atma konusunda istekli misiniz yoksa Türkiye'den mi bir adım bekliyorsunuz?'' sorusuna Blok, şöyle cevap verdi: ''Türkiye, Hollanda için çok önemli bir ülke ve NATO üyesi. Hollanda'da büyük bir Türk topluluğu da var. Türkiye ile çalışmak istiyorum. Bildiğiniz gibi son bir yıldır birtakım sebeplerden dolayı Türkiye-Hollanda ilişkileri gergin. Türkiye ile normal ilişkileri sabırsızlıkla bekliyorum ve her iki tarafın da mazeretleri olacağı bir durum öngörmüyorum. Kendi haklarımıza, kendi görüşlerimize sahip ülkeleriz ve bu nedenle de mazeretlere gerek olmamalı.''

HOLLANDA-TÜRKİYE ARASINDA CASUS KRİZİ

© AFP 2018/ YASIN AKGUL Hollanda ile Türkiye arasında 'casus krizi'

Hollanda ile Türkiye arasındaki gerginlikte son olarak, Türk basınında bugün baş harflerinin A.Z. olduğu açıklanan Hollandalı bir kişinin casus olduğu yönünde soruşturma başlatıldığının iddia edilmesinin ardından kriz çıkmıştı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Konsolosluğu'nda çalışan ve 'bölgesel faaliyetlerden sorumlu' vatandaşının 'kendi güvenliği için' Türkiye'den ayrıldığını doğrulamıştı.