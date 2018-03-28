Karadağ da 1 Rus diplomatı sınırdışı edecek

Karadağ, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle ‘Rus diplomatları sınırdışı etme kervanına’ katıldı. Karadağ hükümeti 1 Rus diplomatı sınırdışı etme ve Rusya’nın ülkedeki fahri konsolosunun görevine son verilmesi kararı aldı.

Karadağ hükümetinin açıklamasında “Karadağ hükümeti olarak Rusya Konsolosluğu’nda görev yapan bir diplomatik temsilcinin istenmeye kişi ilan edilmesine ve Rusya’nın Karadağ’daki fahri konsolosunun görevine yönelik verdiği onayı geri çekmeye karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kararın ülkenin müttefikleriyle koordine olunarak alındığı kaydedilen açıklamada, istenmeyen kişi ilan edilen Rus diplomatın ülkeden ayrılması için 1 hafta mühlet tanındığı belirtildi.

Skripallerin zehirlenmesinin arkasında Moskova’nın olduğu iddiasında İngiltere’ye destek veren Karadağ, Rusya’yı Ekim 2016’da gerçekleşen darbe girişiminde yer almakla suçluyor. Moskova ise tüm bu iddiaları reddediyor.

ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesi, Skripal olayı ile ilgili hiçbir kanıt olmaksızın Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.