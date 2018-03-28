WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın internet erişimi kesildi

Assange'ın internet erişiminin kesildiğini, Megaupload dosya paylaşım sisteminin eski sahibi Kim Dotcom duyurdu.
🚨 URGENT ASSANGE ALERT 🚨— Kim Dotcom (@KimDotcom) 28 March 2018
Julian Assange has had his Internet disconnected and is not allowed any visitors
If you’re in LONDON please gather immediately outside the Ecuadorian Embassy
Demand “Reconnect Julian”
Until Julian is back online
Thank you
🚨 URGENT ASSANGE ALERT 🚨
Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde bulunan Assange'ın internet erişiminin kesilmesinin üzerine, destekçileri durumu protesto etmek üzere toplanma çağrıları yaptı.
Assange 2012 yılından beri Ekvador Büyükelçiliği binasında bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor…
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