ABD ve çok sayıda Avrupa ülkesinin eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin Moskova’ya yöneltilen suçlamalar doğrultusunda Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almasının ardından, Slovakya 20 yıldır ilk kez Rusya büyükelçisini çağırdı.

© REUTERS/ Lindsey Wasson Rus elçi uyardı: Skripal vakası yüzünden Soğuk Savaş haline girebiliriz

Bloomberg’in aktardığına göre, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, bilgi almak için Rusya Büyükelçisi Aleksey Fedotov'u çağırma kararı aldıklarını söyledi. Lajcak “Slovakya hükümeti Skripal olayı ile ilgili bir adım olarak büyükelçisini görüşme için çağırma kararı aldı. 20 yıldır ilk kez Rusya büyükelçisi çağrıldı” dedi.

Lajcak ayrıca Rus diplomatların sınırdışı edilmesi ihtimalinin olduğunu ifade etti.

25’i aşkın ülke Skripallerin zehirlenmesi olayında Rusya’nın suçlu olduğu iddiasına destek vererek Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.