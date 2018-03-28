Slovakya, 20 yıldır ilk kez Rusya büyükelçisini çağırdı

Bloomberg’in aktardığına göre, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, bilgi almak için Rusya Büyükelçisi Aleksey Fedotov'u çağırma kararı aldıklarını söyledi. Lajcak “Slovakya hükümeti Skripal olayı ile ilgili bir adım olarak büyükelçisini görüşme için çağırma kararı aldı. 20 yıldır ilk kez Rusya büyükelçisi çağrıldı” dedi.
© REUTERS/ Lindsey Wasson
Lajcak ayrıca Rus diplomatların sınırdışı edilmesi ihtimalinin olduğunu ifade etti.
25’i aşkın ülke Skripallerin zehirlenmesi olayında Rusya’nın suçlu olduğu iddiasına destek vererek Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı.
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