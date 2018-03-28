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    Sergey Skripal

    İngiliz polisi: Skripaller zehre ilk olarak evlerinin giriş kapısında temas etti

    © REUTERS/ Henry Nicholls
    Avrupa
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    Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlendikleri sinir gazına ilk olarak evlerinin giriş kapısında temas ettikleri ve zehrin en yoğun olarak burada tespit edildiği belirtildi.

    İngiliz polisi, Salisbury'deki olayla ilgili soruşturma konusunda Skripallerin zehirlenmesinde kullanılan sinir gazına en yoğun olarak evlerinin giriş kapısında rastlandığını açıkladı. Soruşturmacılar A-234 isimli maddeyi çok daha az miktarda başka yerlerde de tespit etti.

    Büyük Şehir Polis Terörle Mücadele Komutanlığı Başkanı Dead Haydon "Soruşturmada gelinen noktada Skripallerin sinir gazıyla ilk olarak evlerinin giriş kapısında temas ettiği görüşündeyiz. Bu nedenle çalışmalarımızı ev ve çevresinde yoğunlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Sergey Skripal
    © REUTERS/ Peter Nicholls
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    Evin çevresinde incelemeler yapılacağını belirten Haydon, bölge sakinlerinin karşı karşıya olduğu riskin düşük olduğunu belirtti. Ayrıca soruşturmanın aylar sürebileceği aktarıldı.

    Öte yandan zehrin yapışkan bir madde ile kapı koluna sürüldüğü düşünülüyor.

    Skripal ve kızı 4 Mart'ta Salisbury'de durumları kötü bir halde bir bankta otururken bulunmuş, hastaneye kaldırılmıştı.

    İngiltere olaydan Rusya'yı sorumlu tuttu ve Rus diplomatları sınırdışı etti. İngiltere'ye destek veren ABD ve 20'yi aşkın Avrupa ülkesi de çok sayıda Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

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    Etiketler:
    A-234, Zehirlenme, Polis, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, İngiltere, Rusya
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