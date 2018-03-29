Avusturya: Londra, Skripal olayında baskı kurmaya çalıştı

Die Presse gazetesine demeç veren Kneissi, "İngiltere'nin Viyana büyükelçisi, Avusturya'nın Skripal olayı çerçevesinde Rus diplomatları sınırdışı etmeyi geri çevirmesi nedeniyle Viyana yönetimine sürekli diplomatik girişimlerde bulundu" dedi.
'BU KARARI RUSYA'DAN ÇEKİNDİĞİMİZ İÇİN ALMADIK'
Kneissi, Viyana'nın Rus diplomatları sınırdışı etmeme kararını Moskova'nın olası yanıtlarından çekinerek almadığını da söyleyerek, "Dışişleri Bakanlığı'ndaki karar alma süreçlerinde ve Başbakan ile eylemlerimizi koordine ederken hiçbir zaman böyle bir amacımız olmadı. Bu tür kritik durumlarda, kanallar açık tutulmalı. Örneğin; 1980 yılında ABD-İran bağları koptuğunda her iki taraf da bundan zarar gördü" ifadelerini kullandı.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 23 Mart'taki açıklamasında Rus diplomatları sınırdışı etmeyeceklerini, zira Rusya ile diyalog kanallarını korumak istediklerini ifade etmişti.
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