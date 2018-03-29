Malta, Rusya büyükelçisini çağırdı

Malta, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi ile ilgili Moskova'ya yöneltilen suçlamalar doğrultusunda Rusya büyükelçisini çağırdı. Malta, İngiltere’ye destek verdiğini duyurdu.

© AFP 2018/ Brendan Smialowski Slovakya, 20 yıldır ilk kez Rusya büyükelçisini çağırdı

Malta Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşme için Rusya büyükelçisinin çağrıldığı belirtildi. Açıklamada “Salisbury’deki saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve İngiltere’nin saldırının arkasında büyük ihtimalle Rusya olduğu değerlendirmesine katılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Malta, Rusya’daki diplomatik temsilciliğini zaten küçük olduğu gerekçesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmeyeceğini, böyle bir adımın diplomatik ilişkilere son vereceğini açıklamıştı.

25’i aşkın ülke Skripallerin zehirlenmesi olayında Rusya’nın suçlu olduğu iddiasına destek vererek Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı. Suçlamaları reddeden Moskova, bu adımlara karşılık vereceğini açıkladı.