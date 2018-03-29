Malta, Rusya büyükelçisini çağırdı

Malta Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşme için Rusya büyükelçisinin çağrıldığı belirtildi. Açıklamada “Salisbury’deki saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyor ve İngiltere’nin saldırının arkasında büyük ihtimalle Rusya olduğu değerlendirmesine katılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
© AFP 2018/ Brendan Smialowski
Malta, Rusya’daki diplomatik temsilciliğini zaten küçük olduğu gerekçesiyle Rus diplomatları sınırdışı etmeyeceğini, böyle bir adımın diplomatik ilişkilere son vereceğini açıklamıştı.
25’i aşkın ülke Skripallerin zehirlenmesi olayında Rusya’nın suçlu olduğu iddiasına destek vererek Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı. Suçlamaları reddeden Moskova, bu adımlara karşılık vereceğini açıkladı.
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