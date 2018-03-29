Johnson bir kez daha kanıt göstermeden Rusya'yı suçladı: Hepimiz eminiz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'yı sorumlu tuttuğu Skripal'in zehirlenmesinin ardından yaşanan krizi Rus yazar Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' romanına benzeterek, "Hepimiz suçlunun kimliği konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mı edeceği yoksa yakalanacağı mı" dedi. Londra, suçlamalarına temel olacak herhangi bir kanıt sunmuş değil.

Başkent Londra'nın finansal merkezi City of London'ın belediye başkanının Paskalya dolayısıyla verdiği geleneksel akşam yemeğinde konuşan Johnson, İngiltere'nin girişimleriyle birçok ülkenin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almasından "memnuniyet duyduğunu" dile getirdi.

Dünya çapında 27 ülkenin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldığını belirten Johnson, "Görünen o ki Kremlin küresel hissiyatı hafife aldı" ifadesini kullandı.

'SADECE SKRIPAL OLAYINDAN HAREKET ETMEDİLER'

Rusya'ya karşı İngiltere'nin yanında tavır alan ülkelerin sadece Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi vakasından hareket etmediğini kaydeden Johnson, bunda Kırım meselesi, Suriye'deki dengeler ve bazı ülkelerin seçimlerine müdahale iddiaları gibi olayların da rol oynadığını iddia etti.

Skripal olayında kullanılan A-234 kimyasal maddesinin Rus yapımı olduğunu 'Noviçok' adlandırmasını hatırlatarak savunan Johnson, "Olay, Suç ve Ceza'nın başlangıcına benziyor. Hepimiz suçlunun kimliği konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mı edeceği yoksa yakalanacağı mı" diye konuştu.

'BİZ FİKİR İHRAÇ EDİYORUZ'

İngiltere'nin "yumuşak güçle" de dünyayı etkilediğini savunan Johnson, "Sadece Cambridge Üniversitesi, Rusya ve Çin'in aldığı toplam Nobel Ödülü sayısının iki katı kadar Nobel aldı. British Museum tek başına 10 Avrupa ülkesinin çektiği toplam ziyaretçiden fazlasını çekiyor. Biz sadece mal ihraç etmiyoruz, fikir ve tavır hatta davranış kalıpları da ihraç ediyoruz" dedi.

'NOVİÇOK' VE IŞIN KILICI

Bakan Johnson, İngiltere'nin sinema sektörünün de önemli bir merkezi olduğunu ve Yıldız Savaşları gibi dünya çapında etki yapan filmleri ürettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu, modern İngiltere ile Vladimir Putin hükümeti arasındaki fark hakkında bir fikir vermeli. Onlar Noviçok, biz ise ışın kılıcı yapıyoruz. Biri suikast amaçlı korkunç bir silah, diğeri ise gizemli bir ses çıkaran akıl almaz bir sahne aygıtı. Sizce bugünün dünyasında hangisi daha etkili? Hangisi onları imal eden ülkelerin ekonomisine daha fazla katkı sağladı?"

Johnson'ın iddialarına konu olan maddenin Rusya'da üretildiğine dair herhangi bir kanıt ortaya sürülmüş değil. Moskova, Londra'yı elindeki kanıtları paylaşmaya çağırsa da, İngiliz yetkililer bu talebe henüz yanıt vermediler.