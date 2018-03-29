'Sarkozy, yolsuzluk ve nüfuz ticaretinden yargılanacak'

Fransa medyası, eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy'nin yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamalarından yargılanacağını duyurdu. Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanı seçiminde dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den usulsüz mali destek aldığı iddialarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 20 Mart'ta gözaltına alınmış, adli denetim şartıyla bırakılmıştı.

Sarkozy hakkındaki birçok yolsuzluk soruşturmasına yakın kaynaklar, eski sağcı liderin, 2007'deki seçim kampanyasında yaptığı usulsüzlüklere dair soruşturma hakkında bilgi almak için nüfuzunu kötüye kullanmakla suçlandığını söyledi. 2007-12 arası cumhurbaşkanlığı yapmış olan Sarkozy'nin bu suçlamadan yargılanacağı ifade edildi.

İddiaların basına yansıması üzerine avukatları Sarkozy'ye dava açılması kararına itiraz edeceklerini ve temyize gideceklerini söyledi.

Öncesinde Sarkozy'nin seçim kampanyasının finansmanındaki usulsüzlüklerle ilgili iddialar nedeniyle telefon görüşmelerinin kayıtları dinlenmişti.

Sarkozy'nin bir muhbir ağıyla yargıyı gözetim altına aldığı şüpheleri gündeme gelmişti.

Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasının finanmanıyla ilgili iki suçlama var. İlki, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den büyük paralar alınması. Kaddafi, Sarkozy'nin başını çektiği Batı'nın askeri müdahalesi sonucu 2011'de devrilen ve öldürüldü.

İkincisi, kozmetik devi L'Oreal grubunun varisi Liliane Bettencourt'tan yasadışı şekilde para alınması. 'Dünyanın en zengin kadını' lakaplı Bettencourt da geçen yıl 94 yaşında öldü.

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