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    Romanya ve Moldova'nın birleşmesi talebiyle gerçekleştirilen gösteri

    Romanya ile Moldova'nın yeniden birleşmesine yönelik deklarasyon

    © REUTERS/ Viktor Dimitrov
    Avrupa
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    Romanya ile Moldova, 1918'ten itibaren 21 yıl boyunca tek ülke olarak varolmalarının 100. yıldönümünde eskiye dönüş işareti verdi. Romanya parlamentosu, Batı yanlısı Moldovalı temsilcilerin de katıldığı ortak toplantıda Moldova ile bütünleşmeye yönelik niyet deklarasyonu yayımladı. Rusya yanlısı Moldova temsilcileri ise oturumu protesto etti.

    Romanya eski Devlet Başkanı Traian Basescu
    © Fotoğraf: Vikipedia
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    Romanya Parlamentosu'nun yayımladığı deklarasyon Romanya halkının Moldova ile birleşme arzusunu, olası bir birleşmenin Moldova halkının kararıyla gerçekleşebileceğini, Romanya halkının buna artık hazır olduğunu dile getiriyor.

    BBC Türkçe'den Tarık Demirkan'ın haberine göre, deklarasyon bugünkü Moldova'ya denk gelen tarihteki Besarabya bölgesinin 'anavatan' ile bütünleşmesinin 100. yıldönümünde, Moldova ile Romanya'nın yeniden birleşmesi çabalarının hukuka dayalı ve haklı bir çaba olduğunu savunuyor.

    PSD LİDERİ: TEK BİR ULUS OLARAK AVRUPA SAHNESİNDE YER ALMAKTAN YANAYIM

    Parlamentonun anma toplantısında söz alan iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Liviu Dragnea, "Ben Moldova ile bütünleşmek ve tek bir ulus olarak Avrupa sahnesinde yer almaktan yanayım" dedi.

    'HALKLARIN KADERLERİNİ BELİRLEME HAKKI BİR AB İLKESİDİR'

    Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/ Sergey Guneev
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    Dragnea, 1975 Helsinki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın sonuç belgesinin 8. maddesine dikkat çekti.

    Romanyalı siyasetçi bu maddenin Avrupa halklarının 'eşitlik ve kendi kaderlerini belirleme' hakkına vurgu yaptığını söyleyip "Almanya da bu maddeye istinaden yeninden birleşmiştir" dedi.

    BÖLGE, SOVYET DEVRİMİ SONUCU ÖZERK YAPIYA KAVUŞTU

    Rumenlerin 'Büyük Romanya'nın' parçası gördükleri Besarabya, Osmanlı döneminde Boğdan vilayetinin bir parçasıydı, Osmanlı-Rus savaşları sonucunda 1812'de Rusya'nın kontrolüne geçti, 1918'de Rusya'dan ayrılarak Romanya'ya katıldı, 1945'te ise SSCB'ye dahil edildi. 1991'de Moldova adıyla SSCB'den bağımsızlığını kazandı.

    MOLDOVA TEMSİLCİLERİ DE BÜTÜNLEŞMEDEN YANA

    Koyun
    © Sputnik/ Виктор Чернов
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    Romanya parlamentosunun 'Rumen halkının ve Rumencenin bütünleşmesi' başlığıyla düzenlenen anma toplantısına Moldova parlamentosu ve Moldova hükümeti temsilcileri de katıldı. Moldova Parlamentosu Başkanı Adrian Candu, konuşmasında, Moldova'nın Romanya'nın desteğine ihtiyacı olduğunu savundu. Avrupa ile bütünleşmeye giden yolda yolların ve köprülerin inşaatının ve işbirliğinin ancak Romanya'nın yardımıyla mümkün olacağını iddia etti.

    MOLDOVA SOSYALİST PARTİSİ'NDEN PROTESTO

    Ancak Moldova tarihsel olarak Rusya yanlıları ile Romanya/Batı yanlılarının çekiştiği bir bölge. Nitekim Rusya yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'a yakın Sosyalist Parti'nin milletvekilleri gelişmeleri protesto ederek parlamento oturumunu terk etti.

    MACAR AZINLIK DA BİRLEŞMEYE KARŞI

    Milyarder borsa oyuncusu George Soros
    © Sputnik/
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    Romanya parlamentosundaki Macar azınlık partisi de deklarasyona 'hayır' oyu verdi.

    'BU KARAR, İKİYÜZLÜLÜK'

    Romanya Macar Demokratlar Federasyonu (RMDSZ) adına konuşan Zoltan Csaba, Romanya parlamentosunun bu kararını 'ikiyüzlülük' diye niteledi.

    Macar asıllı siyasetçi, Romanya'nın, Rumen azınlığın yaşadığı Moldova'da 'ulusların kendi kaderini belirleme hakkını' tanırken, Romanya'nın Erdel bölgesindeki Macarların kültürel ve yöresel özerklik taleplerini sistemli olarak reddettiğinin altını çizdi.

    Macar siyasetçi her şeye rağmen Romanya parlamentosunun kararının örnek teşkil edeceğini, zira Romanya'da yaşayan Macarları kendi haklarını elde etme açısından cesaretlendireceğini savundu.

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    Etiketler:
    BBC Türkçe, Tarık Demirkan, Romanya, Moldova
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