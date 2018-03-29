İngiliz medyası Rusya’nın ‘ölü elini’ hatırladı

Habere göre Blair, sistemin ‘dehşete düşüren konseptine’ rağmen Perimetr’ın bir nükleer savaşı önlemek için kabul edilebilir ve etik bir yöntem olduğunu savundu.
“Ölü elin varoluşu, Batı’nın nükleer silah kullanma isteği halinde bunu yapmadan 2 kez düşüneceği anlamına gelir” diyen Blair, Perimetr sisteminin siber saldırılara karşı savunmasız olması durumundaysa dünya güvenliği için bir tehdit oluşturacağını kaydetti.
Russia UPGRADING its dreaded ‘Dead Hand’ Doomsday device which fires ALL its nuke AT ONCE https://t.co/Ha6QwF0Bc9 pic.twitter.com/aXnjlVZegE— Daily Star (@Daily_Star) March 28, 2018
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başında yaptığı Federal Meclis konuşmasında hipersonik silahlar dâhil olmak üzere Rusya'nın geliştirdiği yeni silahları duyurmuştu. Rus lider, Rusya’nın hiç kimseyi tehdit etmediğini ve hiç kimseye saldırmak niyetinde olmadığını, yeni silahların Rusya’nın güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtmişti.
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