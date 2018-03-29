İngiliz medyası Rusya’nın ‘ölü elini’ hatırladı

İngiliz Daily Star gazetesi, Rusya’nın Batı Avrupa ve ABD’de ‘Ölü El’ olarak bilinen ve olası bir nükleer saldırı halinde tamamen bağımsız bir şekilde nükleer silahları karşı saldırıya geçirebilen ‘Perimetr’ adlı sistemini hatırladı.

Nükleer silahsızlanma alanında önde gelen uzmanlardan analist Bruce Blair’in sistemle ilgili açıklamalarına yer veren gazete, Sovyetler Birliği döneminde nükleer saldırılara yanıt vermek için geliştirilen Perimetr sisteminin hala kullanılabilir olduğunu ve hatta geliştirildiğini belirtti.

Habere göre Blair, sistemin ‘dehşete düşüren konseptine’ rağmen Perimetr’ın bir nükleer savaşı önlemek için kabul edilebilir ve etik bir yöntem olduğunu savundu.

“Ölü elin varoluşu, Batı’nın nükleer silah kullanma isteği halinde bunu yapmadan 2 kez düşüneceği anlamına gelir” diyen Blair, Perimetr sisteminin siber saldırılara karşı savunmasız olması durumundaysa dünya güvenliği için bir tehdit oluşturacağını kaydetti.

Russia UPGRADING its dreaded ‘Dead Hand’ Doomsday device which fires ALL its nuke AT ONCE https://t.co/Ha6QwF0Bc9 pic.twitter.com/aXnjlVZegE — Daily Star (@Daily_Star) March 28, 2018

​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ayın başında yaptığı Federal Meclis konuşmasında hipersonik silahlar dâhil olmak üzere Rusya'nın geliştirdiği yeni silahları duyurmuştu. Rus lider, Rusya’nın hiç kimseyi tehdit etmediğini ve hiç kimseye saldırmak niyetinde olmadığını, yeni silahların Rusya’nın güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtmişti.