Fransa'dan Türkiye ve DSG arasında arabuluculuk teklifi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez aralarında YPG'lilerin de bulunduğu bir heyetle Elysée Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmeden sonra Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında arabuluculuk rolü üstlenmek istediği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanının DSG'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki önemli rolü ve fedakarlığını takdirle karşıladığı ifade edilirken, 'IŞİD'in yeniden güçlenmesinin önüne geçmek adına Suriye'nin kuzeybatısında çoğulcu ve dengeli yönetim çerçevesine sahip güvenli bölgenin istikrarı için DSG'ye Fransa'nın desteği konusunda teminat verdiği' ifadelesine yer verildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre 'DSG'nin PKK'ya mesafe aldığının ve terör örgütü ile doğrudan bir bağlantısının bulunmadığının' vurgulandığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanının DSG ile Türkiye arasında Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle bir diyalog kurulmasını umduğu' ifade edildi.

French President Macron, YPG, and a PYD delegation held an interview. Emmanuel Macron, "We have guaranteed support in the north Syria" pic.twitter.com/SwHRuNtT1J — Lucifuge Rofocale (@rofoca_lucifuge) March 29, 2018

YPG'Lİ EİSSA: MACRON, MENBİÇ'E ASKER GÖNDERME SÖZÜ VERDİ

Öte yandan görüşmeden sonra Reuters'a konuşan YPG'den Khaled Eissa, Macron'un Menbiç'e birlik gönderme sözünün yanı sıra, insani yardım sağlanması ve diplomatik çözümün teşviki konularında da kendilerine teminat verdiğini söyledi.

Eissa, 'IŞİD'in saldırılarına karşı güvenliğin sağlanması ve yabancı ülkelerin saldırganlığını durdurmak için bir takviye yapılacağını' belirtti.

Elysée Sarayı'ndan YPG yetkilisinin açıklamalarına ilişkin herhangi bir yorum yapılmadı.