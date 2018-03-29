Macron: YPG dahil Kürtlere destek garantisi verdik, Menbiç'e asker gönderilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kürtlere destek garantisi verdik" açıklamasında bulundu. Buna göre Macron, "DSG Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikarar sağlanması için destek sözü verdik. DSG ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" ifadeleri yer aldı.

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre de Macron, Suriyeli Kürt heyetine Fransız güçlerinin Menbiç'e hızla konuşlandırılacağının garantisini verdi.

Fransa'nın 'Menbiç'e asker gönderme' sinyali, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ilan etmesinden hemen sonra geldi.

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