Kosova Başbakanı Haradinac'ten MİT açıklaması: Operasyonla ilgili bilgilendirilmedim

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ülkesinde düzenlediği FETÖ operasyonundan haberdar edilmediğini söylerken "Yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim" dedi.

MİT'in 'FETÖ'nün Balkan ayağı' olarak nitelendirilen bir ekibe yaptığı operasyon Anadolu Ajansı (AA) tarafından servis edildi. FETÖ mensubu olduğu öne sürülen 6 kişinin elçilik binası içerisinde çekilen fotoğrafları da paylaşıldı. AA, şüphelilerin sorguları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildiğini, savcılık talimatıyla sorgularına başlanan zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceklerini aktardı.

Kosova Başbakanı Haradinaj ise Twitter'dan yaptığı açıklamasında operasyonla ilgili bilgilendirilmediğini söyledi:

"Bugün, Kosova İstihbarat Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Ben, başbakan olarak bu operasyonla ilgili bilgilendirilmedim. Bu yüzden, yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim."

Today, in the operation conducted by #Kosovo Intelligence Agency, 6 turk citizens have been deported. Myself, as the Prime Minister, was not informed about this operation, therefore I will act according to my legal and constitutional competencies. — Ramush Haradinaj (@haradinajramush) 29 Mart 2018

Haradinaj Facebook sayfasında yayımladığı açıklamasında ise "Bu operasyonda, sınır dışı etmenin aciliyeti dahil bazı unsurlar açık değil" ifadesini kullandı.