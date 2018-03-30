Kosova Başbakanı Haradinac'ten MİT açıklaması: Operasyonla ilgili bilgilendirilmedim

Kosova Başbakanı Haradinaj ise Twitter'dan yaptığı açıklamasında operasyonla ilgili bilgilendirilmediğini söyledi:
"Bugün, Kosova İstihbarat Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Ben, başbakan olarak bu operasyonla ilgili bilgilendirilmedim. Bu yüzden, yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim."
Today, in the operation conducted by #Kosovo Intelligence Agency, 6 turk citizens have been deported. Myself, as the Prime Minister, was not informed about this operation, therefore I will act according to my legal and constitutional competencies.— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) 29 Mart 2018
Haradinaj Facebook sayfasında yayımladığı açıklamasında ise "Bu operasyonda, sınır dışı etmenin aciliyeti dahil bazı unsurlar açık değil" ifadesini kullandı.
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