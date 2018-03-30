Kosova Başbakanı, MİT operasyonu sonrası İstihbarat Direktörü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı

Kosova Başbakanı Haradinac, MİT'in düzenlediği, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 6 Türk vatandaşının yakalandığı ve kendisine bilgi verilmediğini söylediği operasyon sonrası İçişleri Bakanı ve İstihbarat Servisi Direktörü'nü görevden aldı.

Kosova hükümetinden Reuters ajansına konuşan iki kaynak, Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac'ın 6 Türk vatandaşının Türkiye'ye götürülmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Flamur Sefac ve İstihbarat Servisi Direktörü Driton Gaşi'yi görevden aldığını söyledi.

Kaynaklardan biri "İkisi de dünkü tutuklamalar nedeniyle görevden alındı" dedi ve konu hakkındaki ayrıntıların bugün açıklanacağını aktardı.

AA: BAŞBAKAN İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada Haradinac'ın, anayasal yetkinliklerine dayanarak bu iki ismin istifasını talep ettiği belirtildi. Açıklamada, 'dün 6 Türk vatandaşının oturma izinlerinin iptal edildiği, gözaltına alınarak acil ve gizli bir şekilde Türkiye’ye sınır dışı edildiği operasyonun, başbakanın bilgisi ve izni dışında gerçekleştirildiği' ifade edildi.

MİT'in, Kosova'da 'FETÖ'nün Balkan ayağı' olarak nitelendirilen bir ekibe yaptığı operasyon AA tarafından servis edilmişti. FETÖ mensubu olduğu öne sürülen 6 kişinin elçilik binası içerisinde çekilen fotoğrafları da paylaşılmıştı.

İşte yakalanan teröristlerin fotoğrafları



MİT'ten Fetullahçı Terör Örgütü'ne sınır ötesi operasyon https://t.co/qPz5kMfVqV pic.twitter.com/I3YUaitzjj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 29, 2018

AA, şüphelilerin sorguları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildiğini, savcılık talimatıyla sorgularına başlanan zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceklerini aktarmıştı.

Haradinaj ise Twitter'dan yaptığı açıklamasında operasyonla ilgili bilgilendirilmediğini söylemişti.