Yunanistan tutuklu 2 askeri için Türkiye'den 'net yanıt' istiyor

© Fotoğraf: DHA Türkiye sınırını geçen Yunan askerlerin tutukluluğuna itiraza ikinci ret

Gazetecilere açıklama yapan hükümet sözcüsü Tzanakopoulos "2 askerin tutuklamasından 1 ay sonra bunun nedeni konusunda net yanıt almayı bekliyoruz. Neyle suçlandıklarını bilmiyoruz" dedi.

'KONUYU DİPLOMATİK VE SİYASİ BASKI İÇİN KULLANMAYA ÇALIŞTIĞI İZLENİMİNİ VERİYOR'

Sözcü " Bu engelliyici tavır, Türkiye'nin konuyu diplomatik ve siyasi baskı için kullanmaya çalıştığı izlenimini veriyor. Biz bunun meşru olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) 2 Mart'ta tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in 'askeri casusluk girişimi' ve 'yasaklı askeri bölgeye' girmekle suçlandığını duyurmuştu.

Askerler siste yollarını kaybederek Edirne'deki askeri bölgeye yanlışlıkla girdiklerini söylerken, AA'nın haberinde ikilinin kardaki ayak izlerini takip ederek sınırı geçtiklerini ve üstlerine göndermek için cep telefonları ile fotoğraf çektiklerini kabul ettikleri öne sürülmüştü.

Ancak Atina, Türk yetkililerin kendilerine suçlamalarla ilgili ayrıntıları ayrıca hangi kanıtların kullanıldığını kendilerine sunmadığını söylüyor.

Ediirne 2. Sulh Ceza Hâkimliği, en geç 30 günde bir yapılan 'tutukluk gözden geçirme' duruşmasında Yunan askerlerin Türkiye'de ikametlerinin bulunmaması ve kaçma şüpheleri nedeniyle tutululuk halinin devamına karar vermişti.

Yunan askerlerin avukatları 2 gün önce bu karara itiraz ederek askerlerin tahliyesini talep etmiş, Sulh Ceza Hâkimliği avukatların bu konudaki ikinci itirazını da kabul etmeyerek Yunan askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.