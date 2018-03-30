Fransa’da aracına ateş açılan Azeri gazeteci ağır yaralı, eşi öldü

Konuyla ilgili kaynaklar, “Gazeteci sırtından ağır şekilde yaralandı. Eşinin de başına kurşun isabet etti. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Eşi daha sonra hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Saldırganların bulunduğu araç ise olay yerinde gözden kayboldu. İçerisinde kaç kişinin olduğu bilinmiyor.
Namazov, 2010 yılından beri Toulouse’da yaşıyor. Daha önce de Azerbaycan’da hapisteydi ve tehdit alıyordu. Namazov Azerbaycan ordusu ile ilgili haberleri nedeniyle hapse girmişti.
Exiled Azeri journalist shot, wife killed in southern France: A gunman shot and gravely wounded an exiled Azeri journalist, Rahim Namazov, in a suburb of Toulouse in southern France on Friday, a police source said. https://t.co/UwwEzdcAVN pic.twitter.com/6h7NSofbxX— Property in France (@TownCountryProp) March 30, 2018
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