Fransa’da aracına ateş açılan Azeri gazeteci ağır yaralı, eşi öldü

Fransa’nın Toulose kentinin yakınlarındaki Colomiers ilçesinde Azeri gazeteci Rahim Namazov’un aracına kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldığı belirtildi. Olayda gazeteci ağır yaralanırken, araçta birlikte olduğu ve başına kurşun isabet eden eşi hayatını kaybetti.

France3 televizyonu, Fransa’da sığınma hakkı olan Azeri gazeteci Rahim Namazov’un eşiyle birlikte yolculuk ettiği aracına sabah saatlerinde yaklaşan bir başka araçtaki kimliği belirsiz kişilerce sekiz kez ateş açıldı.

Konuyla ilgili kaynaklar, “Gazeteci sırtından ağır şekilde yaralandı. Eşinin de başına kurşun isabet etti. İkisi de hastaneye kaldırıldı. Eşi daha sonra hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Saldırganların bulunduğu araç ise olay yerinde gözden kayboldu. İçerisinde kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

Namazov, 2010 yılından beri Toulouse’da yaşıyor. Daha önce de Azerbaycan’da hapisteydi ve tehdit alıyordu. Namazov Azerbaycan ordusu ile ilgili haberleri nedeniyle hapse girmişti.

Exiled Azeri journalist shot, wife killed in southern France: A gunman shot and gravely wounded an exiled Azeri journalist, Rahim Namazov, in a suburb of Toulouse in southern France on Friday, a police source said. https://t.co/UwwEzdcAVN pic.twitter.com/6h7NSofbxX — Property in France (@TownCountryProp) March 30, 2018

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