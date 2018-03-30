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    Aeroflot / Airbus A330

    Londra’da Aeroflot uçağı gerekçe gösterilmeden arandı

    © Sputnik/ Maksim Blinov
    Avrupa
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    İngiliz yetkililerin Londra havalimanında Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait bir uçakta herhangi bir gerekçe göstermeden arama yaptıkları bildirildi.

    Sputnik'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Aeroflot yetkilisi, "İngiliz yetkililer, hava aracının aranmasıyla ilgili herhangi bir gerekçe sunmadı" diye konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/
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    Yetkili, "Uçağın İngiliz yetkililer tarafından denetlenmesinden sonra mürettebatın ve yerel temsilcilik çalışanlarımızın uçağı ek olarak bir kez daha kontrol etme kararı alındı, zira aramanın yapıldığı sırada İngilizler, mürettebatın tüm üyelerine uçağı terk ettirdi" ifadelerini kullandı.

    ‘İNGİLTERE İTİBARINI KORUMAYA ÇALIŞIYOR OLABİLİR'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Londra'daki Rus uçağında ani arama yaparak ‘Skripal davası' ile ilgili itibarını kurtarmaya çalışıyor olabileceğini söyledi.

    Rossiya 24 televizyonuna konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zaharova, "İngiliz polisinin tutumu, uçakta bazı işlemleri tanıksız olarak yapmak istediğini açıkça gösteriyor" diye konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik/
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    Zaharova, "İngiliz yetkililerin, sıradaki bu provokasyona sözüm ona ‘Skripal Davası' ile ilgili olarak tamamen baltalanan itibarlarını her türlü yöntemle kurtarmak için başvurmuş olabilecekleri ihtimalini dışlamıyoruz" dedi.

    'TEHLİKELİ VE SORUMSUZ TUTUM'

    Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği yetkililerinin olay yerine hareket ettiklerini, Rusya Büyükelçisi'ninse gerekli temasları gerçekleştirdiğini belirten Zaharova, "İngiliz makamlarının durumu yasalara uygun hale getirmesini ve kışkırtıcı eylemlerden vazgeçmelerini talep ediyoruz, dünya toplumunun dikkatini Londra'nın kabul edilemez, tehlikeli ve sorumsuz tutumuna çekiyoruz" dedi.

    Öte yandan Aeroflot'tan yapılan açıklamada, İngiliz yetkililerin uçaktaki arama işlemlerini tamamladıkları ve uçağın 21.30'da Moskova'ya hareket etmesi planlandığı belirtildi.

    İNGİLİZ POLİSİ: UÇAKTA ARAMA YAPMADIK

    Diğer yandan Scotland Yard temsilcisi, Londra polisinin Heathrow Havalimanı'ndaki Rus uçağında arama yapmadığını bildirdi.

    Rusya'nın ABD'nin Seattle kentindeki konsolosluğu
    © REUTERS/ Lindsey Wasson
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    Sputnik'e konuşan yetkili, "Sosyal medyadaki haberleri biliyoruz. Londra polisi, Moskova'dan Heathrow'a gelen Airbus uçağında arama yapmıyor" ifadelerini kullandı.

    AEROFLOT: İNGİLİZ POLİSİNİN EYLEMLERİ BİZİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI

    Aeroflot yönetimi ise İngiliz polisinin şirkete ait uçağı aramak için herhangi bir gerekçe sunmamasından uğradığı şaşkınlığı dile getirdi.

    Rus havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "İngiliz polisi ve gümrük yetkilileri Londra havalimanında Aeroflot'un uçağında arama yaptı. Aramanın amacı ve nedeni açıklanmadan ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden yapılmış olmasından şaşkınlığa uğradığımızı bildiririz" ifadeleri kullanıldı.

    'MÜRETTEBAT UÇAĞI TERK ETMEYE ZORLANDI'

    Açıklamada ayrıca arama sırasında İngilizlerin tüm mürettebatın uçağı terk etmesi için zorlandıkları, uçakta kalan kaptan pilotun ise kabinin içinde tecrit edilmiş olarak bekletildiği ifade edildi.

    Etiketler:
    Aeroflot, İngiltere, Rusya
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