Rusya, Aeroflot uçağında arama yapılmasıyla ilgili İngiltere'den açıklama istedi

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Rus Büyükelçiliği yetkilisi, "İngiliz yetkililerin yanlış eylemlerinin nedenlerini netleştirmek amacıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile hızlı bir şekilde irtibata geçme çabalarımız sonuçsuz kaldı. Büyükelçilik, olup bitenlerle ilgili açıklamalarda bulunması için İngiliz tarafına yöneltilen talep içeren bir nota gönderdi" ifadelerini kullandı.
© Sputnik/ Maksim Blinov
Londra Havalimanı'nda Aeroflot şirketine ait bir uçakta gerekçe gösterilmeksizin arama yapılmış, uçağın mürettebatı uçağı terk etmeye zorlanmıştı.
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