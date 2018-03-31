Deniz Naki, açlık grevini bıraktı

Almanya'da uğradığı silahlı saldırı sonrası 'güvenlik kaygısı' nedeniyle Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan Deniz Naki, Afrin için Cenevre'de BM önünde açlık grevine başlamıştı.

Naki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla 19 Mart'ta başladığı açlık grevini başka arkadaşlarının devralacağını söyledi.

Açlık greviyle ilgili basına ve kamuoyuna https://t.co/aywvBqf65N pic.twitter.com/tP5kG3b2xo — Deniz Dersim Naki (@DenizDersimNaki) March 30, 2018

​Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili BM'nin harekete geçmesi ve Avrupa'da kamuoyu yaratmak için başlanılan grevin amacına ulaştığını belirten Naki, "Açlık grevinin bir amacı da Avrupa'da ve dünyada duyarlılık yaratmaktı. Bizler bu sorumluluk bilinci ile ses getirdiğimize inanıyoruz. Elbetteki bu mücadelemiz ve direnişimiz farklı alanlarda ve platformlarda devam edecektir" ifadelerini kullandı.