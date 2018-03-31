Avrupa yolları, NATO tanklarının geçişine uygun şekilde değiştirilecek

Avrupa Komisyonu'nun planındaki açıklamaya göre, Avrupa Birliği, üye ülkeler arasındaki askeri personel ve askeri teçhizatın hareketini kolaylaştırma niyetinde.

Estonya'nın AB dönem başkanlığı sırasında, 2017'de Kuzey Deniz-Baltık Denizi koridoru ülkeleri olan Letonya, Litvanya, Estonya, Belçika, Almanya, Hollanda, Polonya ve Finlandiya'nın ulaşım altyapısı incelendiği belirtilirken, bazı silah ve askeri teçhizatın, boyutları ve ağırlıkları yüzünden bazı ülkelerin demiryollarından taşınamayacağı ortaya çıktığı kaydedildi.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği, 2019 sonlarına kadar tüm köprü ve demiryollarını kontrol edecek.

Gerek duyulursa AB'nin bazı altyapı unsurlarının acilen yeniden yapılması kararı alınacak.