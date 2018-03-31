Avrupa yolları, NATO tanklarının geçişine uygun şekilde değiştirilecek

Estonya'nın AB dönem başkanlığı sırasında, 2017'de Kuzey Deniz-Baltık Denizi koridoru ülkeleri olan Letonya, Litvanya, Estonya, Belçika, Almanya, Hollanda, Polonya ve Finlandiya'nın ulaşım altyapısı incelendiği belirtilirken, bazı silah ve askeri teçhizatın, boyutları ve ağırlıkları yüzünden bazı ülkelerin demiryollarından taşınamayacağı ortaya çıktığı kaydedildi.
© REUTERS/ Vincent Kessler
Bu bağlamda, Avrupa Birliği, 2019 sonlarına kadar tüm köprü ve demiryollarını kontrol edecek.
Gerek duyulursa AB'nin bazı altyapı unsurlarının acilen yeniden yapılması kararı alınacak.
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