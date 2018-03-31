İngiltere, Aeroflot uçağını 'organize suça karşı mücadele' kapsamında aramış

Wallace, “İngiltere’yi organize suça ve ülkeye uyuşturucu ve silah gibi tehlikeli maddeleri sokmaya çalışanlara karşı korumak için uçakta arama yapmak, İngiliz sınır güvenlik çalışanları için rutin bir süreç” dedi.
© Sputnik/ Natalia Seliverstova
İngiliz yetkili, aramanın ardından uçağın havalanmasına izin verildiğini de sözlerine ekledi.
Londra-Moskova seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağı dün İngiliz polisi tarafından hiçbir sebep gösterilmeden aranmıştı.
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