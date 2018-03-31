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    Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi

    Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi: Sınırdışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğimiz

    Erkin Keçi
    Avrupa
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    Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, FETÖ'nün üst düzey mensubu olduğu belirtilen 6 kişinin Kosova'da gözaltına alınıp Türkiye'ye sınır dışı edilmesiyle ilgili "İstihbarat Ajansı'na göre sınır dışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğin tehlike altına girmesi" dedi.

    Yeni MİT tabelası
    © AA/ Emre Şenoğlu
    Kosova Başbakanı, MİT operasyonu sonrası İstihbarat Direktörü ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı
    Başkent Priştine'de basın toplantısı düzenleyen Thaçi, Kosova İstihbarat Ajansı'nın konuyla ilgili olarak kendisine detaylı bir rapor sunduğunu, bahse konu raporda söz konusu 6 kişinin sınır dışı edilmesi ile ilgili nedenlerin detaylı bir şekilde açıklandığını aktardı.

    Thaçi, "Kosova İstihbarat Ajansı'nın bu raporuna göre Türk vatandaşı bu kişilerin sınır dışı edilmeleri için tek neden, bunların Kosova'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı eylemleri olduğudur. Yani İstihbarat Ajansı'na göre sınır dışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğin tehlike altına girmesi" diye konuştu.

    'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

    Geçmişte de ulusal güvenliği hedef alan yabancıların sınır dışı edildiğini hatırlatan Thaçi, devlet soruşturma organlarının olayı ele aldıklarını ve ombudsmanın bağımsız soruşturmaları başlattığını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Thaçi, ulusal güvenlik konuları ile insan hak ve özgürlükleri arasındaki çizginin, dünyanın en demokratik ülkelerinde bile kalıcı bir sorun olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: "Kosova, bu açıdan istisna teşkil edemez. Çünkü, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki terör ve casusluk eylemleri, olabildiğince en gelişmiş şekilde yapılıyor. Bunu, Kosova'nın ulusal güvenliğini muhafaza eden organların bazı yasa dışı eylemini haklı göstermek için söylemiyorum. Teröre, fundamentalizme ve ülkemizdeki casusluk eylemlerine karşı mücadelenin ne kadar zor olduğunu anlatmak için söylüyorum."

    'YAŞANAN, MÜNFERİT BİR OLAY'

    Yaşanan bu olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen Thaçi, bunun kimse tarafından Kosova'yı uluslararası sözleşmelere saygı göstermemekle suçlamak için kullanmaması gerektiğini dile getirdi.

    BAŞBAKAN HARADİNAJ: ÜST DÜZEY YETKİLİLER BİLDİRİLMEDEN BU GİBİ EYLEMLER TEKRARLANMAMALI

    Eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj
    © AA/
    Kosova Başbakanı Haradinac'ten MİT açıklaması: Operasyonla ilgili bilgilendirilmedim
    Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ise bugün düzenlenen Kosova Güvenlik Kurulu’nun olağan toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının acil ve gizli bir şekilde sınır dışı edilmeleri olayına dahil olan tüm ilgili kurumlardan, bu olay hakkında soruşturma ve yazılı rapor talep ettiğini açıkladı.

    Haradinaj, üst düzey yetkililerin bilgilendirilmeden bu gibi eylemlerin tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.

    Kosova İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi’nin görevden ayrılmaları talebine ilişkin yöneltilen bir soruya Haradinaj, “Onlar benim güvenimi kaybetti çünkü onlar bana inanmadı yada belli bir sebepten dolayı bu yaşanan olaylar hakkında beni bilgilendirmeyi düşünmedi. Bu yüzden görevlerinden ayrılmalarını talep ettim.” dedi.

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    Etiketler:
    FETÖ, Haşim Thaçi, Türkiye, Kosova
    Topluluk kurallarıTartışma
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