Corbyn'den İsrail'e Gazze tepkisi: Yaşananlar dehşet verici

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin öldürüldüğü olayların ardından İngiliz hükümetine sesini yükseltmesi çağrısı yaptı.

Corbyn, sosyal medya mesajında, "İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinin hakları için gösteri yapan sivilleri öldürmesi ve yaralaması dehşet verici" değerlendirmesini yaptı.

The killing and wounding by Israeli forces of civilians demonstrating for Palestinian rights in Gaza is appalling.



The UK Government must make its voice heard on the urgency of a genuine settlement for peace and justice. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 31 Mart 2018

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© REUTERS/ Mohammed Salem BMGK Gazze için toplandı: Durum daha da kötüleşebilir

İngiliz hükümetine çağrıda bulunan Corbyn, "İngiltere, barış ve adalet getirecek çözümün aciliyeti konusunda sesini duyurmalı" ifadesini kullandı.

İsrail ablukası altındaki

Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli ölmüş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

Bunun ardından Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.