Corbyn'den İsrail'e Gazze tepkisi: Yaşananlar dehşet verici

Corbyn, sosyal medya mesajında, "İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinin hakları için gösteri yapan sivilleri öldürmesi ve yaralaması dehşet verici" değerlendirmesini yaptı.
The killing and wounding by Israeli forces of civilians demonstrating for Palestinian rights in Gaza is appalling.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 31 Mart 2018
The UK Government must make its voice heard on the urgency of a genuine settlement for peace and justice.
İsrail ablukası altındaki
Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli ölmüş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.
Bunun ardından Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.
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