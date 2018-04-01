Fransa, 2017'de 20 yabancıyı 'radikalleştiği' gerekçesiyle sınırdışı etti

Sınır dışı edilen kişiler hakkında bilgi vermeyen Collomb, son günlerde tartışma konusu olan "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişilerin sayısının 26 bin olduğunu ve bu kişileri hapse atmalarının mümkün olmadığını söyledi.
Trebes ve Carcassonne terör saldırılarının ardından sağcı ve aşırı sağcı siyasetçiler, hükümete, takip altındaki kişilerin sınır dışı edilmesi için çağrıda bulunmuştu.
'ŞÜPHEYE DAYANARAK ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM BIRAKMAK DOĞRU DEĞİL'
Geçen hafta Trebes ve Carcassonne'daki saldırıları düzenleyen saldırganın "Fiş S" listesinde yer aldığı bildirilmişti.
'RADİKALLEŞEN TUTUKLULAR DİĞERLERİNDEN AYRI TUTULACAK'
Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen OHAL uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı.
OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti. Yeni kanunla, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.
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