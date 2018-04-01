Almanya'da, 'Hristiyan Birlik' partileri arasında 'İslam' çatlağı

Alman Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, İslam'ın Almanya'nın bir parçası olduğunun artık kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi. CDU'lu politikacı Schäuble, Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta, "Tarihini gidişine engel olamayız. İslam'ın artık Almanya'nın bir parçası haline gelmesi durumuyla herkesin yüzleşmesi gerekiyor" dedi. Schäuble, ancak Müslümanların da, Müslüman gelenekleriyle şekillenen bir ülkede yaşamadıklarının bilincinde olması gerektiğini vurguladı.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" sözlerine Başbakan Angela Merkel'den, muhalefetteki partilerden ve göçmen kuruluşlarından eleştiri gelmişti.
MERKEL'E İSLAM TEPKİSİ
Ancak CSU Alman Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt ise Focus dergisine yaptığı açıklamada, "İslam Almanya'ya ait değildir" sözünü tekrarladı. "İslam Almanya'ya ait" sözünün göçmenlere yanlış bir mesaj olacağını belirten Dobrindt, bu sözün "uyuma engel" olduğunu savundu. Göçmenlerin topluma uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Dobrindt, bu ülkede Almanları karşılarına alarak yaşamamaları gerektiğini ifade etti.
'CSU TUTUMUNDAN VAZGEÇMEYECEK'
Dobrindt, bu tartışma ile toplumda bölünmeye yol açtıkları şeklinde eleştirilere ise itiraz etti. Dobrindt, "Önemli bir çoğunluğun düşüncesini dile getirenler bölünmeye yol açmaz, tam aksine birleştirici olurlar" dedi.
CDU yönetimi, Bavyera eyaletinde sonbaharda yapılacak seçimlere kadar CSU'nun uzlaşmaya yanaşmayan bu tutumunu sürdüreceğini tahmin ediyor. Kardeş partisi CDU'ya göre daha muhafazakar bir çizgi izleyen CSU'nun sadece Bavyera eyaletinde teşkilatları bulunuyor.
'CAMİLERE ÜLKE DIŞINDAN GELEN MALİ DESTEĞE SON VERİLSİN'
"Almanya'da Türk ve Arap çok sayıda cami cemaati olmasına rağmen, neredeyse hiç Alman cemaat" yok diyen Spahn, "Eğer camilerdeki cemaat ülke dışından gelen etkilerden bağımsız olabilirse, ancak o zaman uyumun başarıya ulaşacağını" belirtti.
Almanya'da özellikle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve bu kuruluşa bağlı camiler Türkiye'den mali destek alıyor iddiasıyla eleştiriliyor.
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