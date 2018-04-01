Papa Francis Paskalya mesajında Suriye'deki katliamın durmasını istedi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya Bayramı nedeniyle Vatikan'da verdiği mesajda savaş ve krizlerin yaşandığı dünyada barış mesajı verdi. Barışın 'uzun zamandır acı çeken Suriye toprakları' ile başlayıp tüm Ortadoğu'ya, Kore Yarımadası'na ve açlık, endemik krizler ve terörizmden etkilenen Afrika'ya yayılması çağrısı yaptı.

Papa Francis, Paskalya nedeniyle yaptığı 'Urbi et Orbi' (Kente ve Dünyaya) mesajında Suriye'de yaşanan 'katliamın' sonlanmasını istedi.

"Bugün tüm Dünya için barış çiçekleri için yalvarıyoruz. Başta da uzun süredir acı çeken sevgili Suriye toprakları için" diyen Papa 'Dünyadaki tüm askeri ve siyasi liderlerin vicdanlarına' seslendiğini belirterek 'Suriye'deki katliamın hızlı şekilde durdurulmasını' istedi.

Vatikan'daki Aziz Petrus meydanında 80.000 kişiye konuşan Papa, dünyadaki 1.2 milyar Katoliğin 'Suriye için gerekli olan yardımların yapılmasını ayrıca yerlerinden edilenlerin dönüşü için gerekli koşulların sağlanmasını istediğini' belirtti.

'KORE HALKININ İYİLİĞİ İÇİN, SORUMLU OLANLAR BİLGECE HAREKET ETSİN'

81 yaşındaki Papa ayrıca 'Kore Yarımadası'ndaki diyaloğun sonuç vermesi' için dua ettiğini söyleyerek 'Yapılmakta olan görüşmeler bölgede barış ve uyumu geliştirebilir" dedi.

Arjantinli Papa "Kore halkının iyiliği için sorumlu olanlar bilgece ve muhakeme yeteneği ile hareket etsin ve uluslararası toplumla güven ilişkisi inşa etsin" dedi.

Afrika'daki 'açlık, endemik krizler ve terörizmden' bahseden Papa Francis, Demorkatik Kongo ve Güney Sudan için de diyalog ve karşılıklı anlayış çağrısında bulundu.