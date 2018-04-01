Belçikalı profesör: Rusya'nın Skripal olayına müdahil olduğuna dair resmi kanıt yok

Belçika'nın saygın eğitim kurumlarından Leuven Katolik Üniversitesi Profesörü Tanguy de Wild, Rusya'nın eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesine müdahil olduğuna dair hiçbir resmi kanıt sunulmadığını belirtti.

Avrupalı ülkelerin Skripal vakasından hiçbir gerekçe sunmadan Moskova'yı sorumlu tutarak Rus diplomatları sınırdışı ettiği bir dönemde, AB'nin başkentinin bulunduğu Belçika'da farklı bir görüş ortaya atıldı.

Premiere radyosuna demeç veren de Wild, "Skripal vakasının istihbarat kurumları düzeyinde ele alınmaması ilgi çekici. Bu vaka, geniş kamuoyu tepkisi yaratmak için hükümet düzeyinde ve soruşturmanın sonuçları açıklanmadan ele alındı" dedi.

Rusya'nın suçlamaları kınayarak gösterdiği tepkinin bu çerçevede haklı olduğunu kaydeden de Wild, zira Rusya'nın dahil olduğu konusunda hiçbir kanıt sunulmadığının altını çizdi.

Rusya'nın yanıt olarak Avrupalı diplomatları sınırdışı etme kararı almasını da değerlendiren de Wild, "Moskova'nın amacı iletişimi sonlandırmak değil. Moskova, iletişim kanallarını geçici olarak kısıtlayarak krizin ciddiyetini göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.