Belçikalı profesör: Rusya'nın Skripal olayına müdahil olduğuna dair resmi kanıt yok

Avrupalı ülkelerin Skripal vakasından hiçbir gerekçe sunmadan Moskova'yı sorumlu tutarak Rus diplomatları sınırdışı ettiği bir dönemde, AB'nin başkentinin bulunduğu Belçika'da farklı bir görüş ortaya atıldı.
Rusya'nın suçlamaları kınayarak gösterdiği tepkinin bu çerçevede haklı olduğunu kaydeden de Wild, zira Rusya'nın dahil olduğu konusunda hiçbir kanıt sunulmadığının altını çizdi.
Rusya'nın yanıt olarak Avrupalı diplomatları sınırdışı etme kararı almasını da değerlendiren de Wild, "Moskova'nın amacı iletişimi sonlandırmak değil. Moskova, iletişim kanallarını geçici olarak kısıtlayarak krizin ciddiyetini göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)