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    Viyana'daki Avusturya Parlamentosu

    Avusturya'daki binlerce Türk sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya

    © AFP 2018/ JOE KLAMAR
    Avrupa
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    Avusturya'da yaşayan 18 bin 500 Türkiye kökenli göçmen, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Hükümet ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ne (FPÖ), bu kişilerden "Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor.

    Hollanda'da yayımlanan Trouw gazetesinin haberine göre, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bu ülkedeki bütün haklarını kaybedecek.

    Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz
    © AP Photo/ Ronald Zak
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    Avusturya'daki Türkiye kökenli göçmenleri huzursuz eden gelişme, geçen yıl yapılan anayasal değişikliği referandumundan kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Aşırı sağcı FPÖ, kimliği belirsiz kişilerce Avusturya'da oy kullanan 95 bin Türk seçmenin isimlerinin yer aldığı bir liste gönderildi.

    ÇİFTE VATANDAŞLIK YASAK

    FPÖ, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi. Çünkü Avusturya'da çifte vatandaşlık yasak. FPÖ, listeyi Göçmenlik Bürosu'na gönderdi.

    Yapılan araştırmada Türkiye kökenli seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu, 18 bin 500'ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlendi.

    SINIR DIŞI EDİLME TEHLİKESİ

    Avusturya makamlarına göre bu kişiler muhtemelen çifte vatandaş.

    Almanya - Türkiye
    © AFP 2018/ BARBARA SAX
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    BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Göçmen Bürosu ise, 30 Türkiye kökenli göçmenin çifte vatandaş olduğunu belgeledi. Şimdi sağcı hükümet, Avusturya pasaportuna sahip bu onbinlerce kişiden "Türk vatandaşı olmadıklarını" kanıtlamalarını istiyor.

    Bunu resmî olarak kanıtlayamayanlar Avusturya vatandaşlığını kaybedecek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.

    'KANITLAMAK NEREDEYSE İMKANSIZ'

    Gazeteye göre, çifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı bir sır değil. Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda.

    Ancak Türkiye'deki yasalar, vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor.

    Almanya - Türkiye
    © AFP 2018/ BARBARA SAX
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    Birçok Türkiye kökenli göçmen, miras ve mülk edinme gibi konularda sorun yaşamamak için Avrupa ülkelerinde vatandaşlık elde ettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçiyor.

    Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin davasına bakan Viyanalı avukat Kazım Yılmaz, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

    BİNLERCE KİŞİ PANİK İÇİNDE

    Türkiye'nin, "vatandaş değildir" diye bir belge vermediğini belirten Yılmaz'a göre, bu kişiler sadece Avusturya vatandaşı.

    Binlerce Türkiye kökenli göçmenin panik içinde olduğunu söyleyen Yılmaz, bu kişilerin sınır dışı edilmesini beklemiyor. Bunların birçoğunun Avusturya doğumlu olduğuna işaret eden avukata göre, bu yüzden oturma izni alabilecekler.

    VATANDAŞLIĞI KAYBEDERLERSE…

    Ancak Avusturya pasaportunun iptali ile binlerce kişinin Avrupa Birliği'ndeki haklarını da kaybedeceğini vurgulayan Yılmaz, "Müşterilerimden ikisinin yaptığı iş, Avusturya vatandaşı olmayı zorunlu kılıyor. Eğer vatandaşlığı kaybederlerse, bütün her şeyleri gidecek" diyor.

    Etiketler:
    Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Türkiye, Avusturya
    Topluluk kurallarıTartışma
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