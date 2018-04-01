Avusturya'daki binlerce Türk sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya

Hollanda'da yayımlanan Trouw gazetesinin haberine göre, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlayamayanlar Avusturya pasaportunu ve bu ülkedeki bütün haklarını kaybedecek.
ÇİFTE VATANDAŞLIK YASAK
FPÖ, bu listede aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan seçmenlerin bulunup bulunmadığını öğrenmek istedi. Çünkü Avusturya'da çifte vatandaşlık yasak. FPÖ, listeyi Göçmenlik Bürosu'na gönderdi.
Yapılan araştırmada Türkiye kökenli seçmenlerin oturma iznine sahip olduğu, 18 bin 500'ünün de Avusturya pasaportu taşıdığı belirlendi.
SINIR DIŞI EDİLME TEHLİKESİ
Avusturya makamlarına göre bu kişiler muhtemelen çifte vatandaş.
Bunu resmî olarak kanıtlayamayanlar Avusturya vatandaşlığını kaybedecek ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalacak.
'KANITLAMAK NEREDEYSE İMKANSIZ'
Gazeteye göre, çifte vatandaşlığa sahip Türklerin varlığı bir sır değil. Avusturya vatandaşı olmak için başvuran herkes, önceki uyruğundan vazgeçmek zorunda.
Ancak Türkiye'deki yasalar, vatandaşlıktan çıkan kişilerin bir süre sonra yeniden Türk vatandaşlığına başvurmasına izin veriyor.
Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin davasına bakan Viyanalı avukat Kazım Yılmaz, Türk vatandaşı olmadığını kanıtlamanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.
BİNLERCE KİŞİ PANİK İÇİNDE
Türkiye'nin, "vatandaş değildir" diye bir belge vermediğini belirten Yılmaz'a göre, bu kişiler sadece Avusturya vatandaşı.
Binlerce Türkiye kökenli göçmenin panik içinde olduğunu söyleyen Yılmaz, bu kişilerin sınır dışı edilmesini beklemiyor. Bunların birçoğunun Avusturya doğumlu olduğuna işaret eden avukata göre, bu yüzden oturma izni alabilecekler.
VATANDAŞLIĞI KAYBEDERLERSE…
Ancak Avusturya pasaportunun iptali ile binlerce kişinin Avrupa Birliği'ndeki haklarını da kaybedeceğini vurgulayan Yılmaz, "Müşterilerimden ikisinin yaptığı iş, Avusturya vatandaşı olmayı zorunlu kılıyor. Eğer vatandaşlığı kaybederlerse, bütün her şeyleri gidecek" diyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)