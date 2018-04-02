Macron reformlarına karşı Fransa'da 3 aylık grev dalgası başlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emek piyasasına yönelik reformlarına karşı üç ay sürecek grev dalgası için düdük çalındı. Haftasonunda Paskalya tatilinden dönenlerin işe başlamasını sekteye uğratmamak için bu akşamdan itibaren devreye girecek grevlerin başını, devlet demiryolları operatörü SNCF çekiyor.

Bu akşam Fransa saatiyle 19.00'dan itibaren greve çıkacak devlet demiryolları çalışanları, her 5 günün 2 gününde tren seferlerini büyük oranda kesintiye uğratacak.

Trenle yolculuk eden 4.5 milyon Fransızın günlük hayatına geniş çapta sekte vuracak grev, asıl etkisini yarın hissettirmeye başlayacak.

KARA SALI

Medyanın deyimiyle 'kara salı'da her 8 hızlı trenden (TGV) ve her 5 bölgesel trenden sadece 1'i çalışacak.

Londra ve Brüksel seferlerini yapan 4 Eurostar treninden 3'ü çalışacak, Belçika ve Hollanda seferlerini yapan Thalys treninin seferlerinde hemen hemen hiç aksama olmayacak.

Ama İspanya, İtalya ve İsviçre'ye sefer yapan trenlerin hiçbiri çalışmayacak.

© REUTERS/ Thibault Camus Macron kendisini yuhalayan çiftçilerle sohbet etti

Eylemler demiryollarıyla sınırlı değil.

Çöp toplayıcılar, elektrik ve enerji sektörünün bazı çalışanları, Fransız havayolları Air France çalışanları da 'kara salı'ya katılacak.

Air France grevi doğrudan Macron'un reformlarıyla ilgili değil. Maaşlarında yüzde 6 zam talep eden Air France çalışanlarının bir ay içinde 4. kez greve gitmesiyle yarın uçuşların yüzde 25'i yapılamayacak. Havayollarında iş bırakma eylemi 7, 10, 11 Nisan'da da tekrarlanacak.

© REUTERS/ Philippe Wojazer Macron, tartışmalı Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı

Sonuçta Fransa'da Macron'un Mayıs 2017'de cumhurbaşkanı seçilmesinden beri en büyük eylem dalgası başlıyor. 28 Haziran'a dek devam edecek demiryollarında iş bırakma eylemleri, 40 yaşındaki banker kökenli, neoliberal ekonomik politikaların savunucusu Macron'un bugüne dek karşılaştığı en büyük meydan okuma olacak.

DEMİR LEYDİ İLE KÖMÜR MADENCİLERİNİN KAPIŞMASINA BENZETİLİYOR

Bunu, 'Demir Leydi' lakaplı İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın 1984'te kömür sendikalarıyla giriştiği kapışmayla kıyaslayanlar da var.

© REUTERS/ Philippe Wojazer Paris'te Çalışma Yasası Reformu'nu onbinlerce kişi protesto etti

Sendikaların grev açıklamasında, Macron'un 'sırf ideolojik dogmatizme dayanan nedenlerden devlet demiyollarını yok etmeyi amaçladığı, planladığı değişikliklerin demiryollarındaki ne borç ne de fonksiyon bozukluğu sorunlarını çözeceği' savunuldu.

OTOMATİK ZAM, ERKEN EMEKLİLİK, İŞTEN ATILMAMA HAKLARI VAR

46.6 milyar euro borç içinde olan SNCF'nin çalışanlarının otomatik maaş zammı, 50'li yaşlarda erken emeklilik, yılda 28 gün ücretli izin ve işten çıkarılmaya karşı koruyan hakları var. Yakın akrabalarının da bedava yolculuk hakları bulunuyor.

ARKASI ÖZELLEŞTİRME

Macron, ilk aşamada bu kazanılmış hakları 'ayrıcalık' adderek iptal etmeye soyundu, ikinci aşamada ise işten çıkarmalar eşliğinde devlet demiryollarını özelleştirmesi bekleniyor. Bu da devlet demiryollarının AB kriterlerine göre 2023'te rekabete açık hale gelmesi gerektiğiyle gerekçelendiriliyor.

Sanıldığının tersine Fransa'daki yüzde 11'lik sendikalaşma oranı AB içindeki en düşük oranlardan biri.

© AFP 2018/ GEOFFROY VAN DER HASSELT Macron: Şaraba laf söyletmem, günde iki kez içiyorum

EMEKLİLERLE ÖĞRENCİLERE DE ÇAĞRI

Sendikaların kamu sektöründen 120 bin kişiyi işten çıkarmayı da içeren Macron refomlarını durdurmak için yaptığı girişim ve eylemler bugüne dek başarılı olmadı. O yüzden eylemlere öğrencilerle emeklilerin de katılması çağrısı yapılıyor.

ÇOĞUNLUK REFORMDAN YANA

Anketler Macron refomlarına halk desteğine işaret ediyor. Ancak son dönemde SNCF'ye destek arttı. Pazar günü yayımlanan Ifop anketinde SNCF çalışanlarına sempati, greve destek oranı, iki hafta öncesine göre 4 puan yükselip yüzde 46'ya çıktı.