Zehirlenen Yuliya Skripal’in sosyal medya hesabında esrarengiz hareketlilik

İngiltere’de Salisbury’de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’in durumu hakkında Londra’nın açıklamaları dışında bir şey bilinmezken, Yuliya’nın sosyal medya hesabındaki bir güncelleme dikkat çekti. Yuliya’nın durumunun kritik olduğu belirtilen bir dönemde VKontakte hesabına giriş yapıldığı fark edildi.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bulundu ve Londra ikilinin Sovyet yapımı olduğunu iddia ettiği sinir gazıyla zehirlendiğini ileri sürdü. Olay ve ikilinin durumu ile ilgili Rusya tarafına hiçbir bilgi verilmezken, İngiliz yetkililer haftalardır durumlarının ‘stabil fakat kritik' olduğunu belirtiyor. Perşembe günü ise basında Yuliya'nın daha iyi olduğu ve hızla iyileştiği yönünde haberler yer aldı.

@Politicoscope: Secretly Yulia Skripal’s Social Media Page VKontakte Accessed While She Was Reportedly in Critical Condition. Read more… Visit Politicoscope https://t.co/cBCpCHvGU1. — Politicoscope (@Politicoscope) 2 April 2018

​Ancak Yuliya'nın Rus sosyal medya platformu VKontakte'deki hesabında en son görülmenin 7 Mart'ta olduğu belirtiliyor. Zehirlenme olayından yalnızca 3 gün sonra olan bu tarihte Yuliya'nın durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği ileri sürülüyordu.

Secretly Yulia Skripal’s Social Media Page #VKontakte Accessed While She Was Reportedly in… https://t.co/tUimCU2XFH — Scenegraphy Studio (@scenegraphy) 2 April 2018

​Bu durum akıllarda soru işareti yaratırken, hesaba Yuliya'nın bizzat mı, bir soruşturmacı ya da şifresini bilen bir arkadaşı veya aile üyesinin mi giriş yaptığı bilinmiyor.

İngiltere, Skripallerin zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutarken, ikilinin sağlık durumu hakkında bir bilgi vermiyor. Skripaller Rusya vatandaşı olmasına rağmen, Rus diplomatların kendilerine ulaşmasına izin verilmiyor.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko da son olarak Rus NTV televizyonuna verdiği demeçte konuyla ilgili "Bu provokasyon İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildi. Bizimle iş birliğini reddediyorlar, bize hiçbir bilgi sunmuyorlar. Özellikle de bu durum, söz konusu vakanın İngiliz istihbaratının provokasyonu olduğu sonucuna yöneltiyor" ifadelerini kullandı.