Dışişleri'nden, Yunanistan'a tepki: Devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.
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Açıklamada, "Yunanistan'ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz" değerlendirmesine yer verildi.
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