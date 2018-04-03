Çipras: Provokasyonu yoğunlaştıran Türkiye, iyi niyet jesti olarak askerlerimizi bırakmalı

Ankara'yı 'provokasyonları yoğunlaştırarak ilişkileri bozmakla' suçlayan Yunan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'ye iyi niyet jesti olarak iki Yunan askerini serbest bırakması çağrısı yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki her geçen gün tırmanan gerilimle ilgili konuşan Yunan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin 'son dönemde provokasyonları yoğunlaştırarak tüm cephelerde gerilimli durumu tırmandırdığını' iddia etti.

Kabineye hitap eden Çipras, Ankara'nın ilişkileri 'çıkmaza sokan taktikleri' bırakması gerektiğini savundu.

Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerinin serbest bırakılıp Yunanistan'a iade edilmesini 'iyi niyet jesti' olarak kabul edeceklerini duyuran Yunan lider, şunları söyledi:

''Kimseyi tehdit etmiyoruz ama kimseden de korkmuyoruz. Komşularımız tehditlerde bulunmaya son vermeli.''

Arnavutluk ve Makedonya ile yaşanan sorunlara da atıf yapan Çipras, Türkiye ile gerilimin yükselmesinin ışığında, diplomasi sermayesini boşa harcamadan mümkün olduğunca çok dış politika meselesini halletmeleri gerektiğini vurguladı.