AP Türkiye Raportörü Piri: Türkiye'nin AB üyeliği illüzyon, Erdoğan'a anlatılmalı

Piri, Türkiye'de özgürlükler konusunda yaşanan sıkıntılara işaret ederek, halen parlamenterlerin, gazetecilerin, hatta bazı AB vatandaşlarının cezaevinde olduğunu söyledi.
AP Türkiye Raportörü, buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye üyelik hayali kurduğunu, AB Komisyonu'nun da Türkiye ile ilişkileri kesmeyerek bu hayali ayakta tuttuğunu savundu.
'ERDOĞAN'IN YAPTIĞIYLA SÖYLEDİĞİ, FARKLI GERÇEKLİKLER'
Hollandalı parlamenter, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediklerinin değil, yaptıklarının daha farklı bir gerçeklik gösterdiği anlatılmalı" dedi.
"Şimdiki duruma bakın, benim 10 meslektaşım hapiste. Dünyada gazetecilerin en çok hapiste olduğu 6. ülke. Darbe girişimi sonrası 150 bin kişi işten atıldı, 50 bin kişi tutuklandı. 2 hafta önce son bağımsız medya grubu Erdoğan'ın arkadaşı tarafından satın alındı. Gelecek yıl anayasa değişikliği yürürlüğe girecek ve Erdoğan'ın yetkileri daha da artacak. Benim sorum şu; bu koşullarda hâlâ Türkiye'nin AB'ye üyelik seçeneği bulunduğu illüzyonunu daha ne kadar sürdüreceğiz?"
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