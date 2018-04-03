Yunanistan bir DHKP-C üyesini daha iade etmeyi reddetti

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Larisa İstinaf Mahkemesi'nin, tutuklu yargılanan Gökoğlu'na ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdiğini duyurdu.
Kısa bir süre önce Atina İstinaf Mahkemesi de DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret karar vermişti.
Kasım ayı sonunda, Atina'da düzenlenen operasyonla Gökoğlu ve Özpolat ile yakalanan 7 DHKP-C üyesi, 'patlayıcı madde ve silah bulundurmak', 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'sahte belge bulundurmak'suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)