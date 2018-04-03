Yunanistan bir DHKP-C üyesini daha iade etmeyi reddetti

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Larisa İstinaf Mahkemesi'nin, tutuklu yargılanan Gökoğlu'na ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdiğini duyurdu.

Ajans haberinde, savcının mütalaasında 'adil yargılama için garanti bulunmadığı' gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş belirttiği kaydedildi.

Kısa bir süre önce Atina İstinaf Mahkemesi de DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret karar vermişti.

Kasım ayı sonunda, Atina'da düzenlenen operasyonla Gökoğlu ve Özpolat ile yakalanan 7 DHKP-C üyesi, 'patlayıcı madde ve silah bulundurmak', 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'sahte belge bulundurmak'suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.