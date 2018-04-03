İngiliz askeri laboratuvar başkanı: Skripal'i zehirleyen gazın Rus menşeili olduğunu kanıtlayamadık

Sky News televizyonuna konuşan Aitkenhead, ''Baba-kız Skripallerin, Rusya’dan getirilen maddeyle zehirlendiğini kanıtlayamadık'' dedi.

Aitkenhead, yine de alınan numunelerin İngilizlerin 'Noviçok' kod adını verdiği zehirli madde olarak tespit edildiğini doğruladı.

UPDATE: Porton Down CEO Gary Aitkenhead says government 'pieced together' their conclusions after scientists could not identify the 'precise source' https://t.co/ZUQEh7HeNQ — RT UK (@RTUKnews) 3 Nisan 2018

​Salisbury kentinde Skripalleri zehirleyen 'Noviçok' sinir gazının Rusya yapımı olduğunu İngiliz bilim insanlarının kanıtlayamadığının altını çizen Porton Down Laboratuvarı Başkanı, bilim insanları tamı tamına kaynağı belirleyemezken İngiliz hükümetinin sonuca ulaşmak için parçaları biraraya getirdiğini dile getirdi.

Aitkenhead, ''Biz, bunun nerede üretildiğini tespit edemedik ama bilimsel enformasyonu, ilgili sonuçlara varmak için diğer birçok kaynak kullanan hükümete verdik'' dedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin açıklamasına göre, Sergey Skripal'in durumu kritik, ama istikrarlı olmaya devam ediyor. Geçen hafta kendine gelen ve yoğun bakımdam çıkan kızı Yuliya da istikrarlı durumda.