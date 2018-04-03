İngiliz medyası: Yeni Rus bombası ‘Kremlin'in saldırganlık sinyali’

5. nesil savaş uçağı Su-57 için geliştirilen yeni bombanın Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlama olasılığıyla ilgili kuşkuları güçlendirdiği ileri sürülen haberde, Techmash tasarım bürosunun, Drel sayesinde düşmanın hava sahasına girmeden 30 kilometre uzaklıktaki hedeflerin vurulabileceği açıklamasına yer verildi.

Haberde, "Bir tek bomba, 15 kendinden güdümlü alt mühimmatla donatılıyor, bu bir tank konvoyunu veya bir füze bataryasını yok etmek için yeterli. Bunun dışında Drel, radarlar için görünmez kalıyor" dendi.

'SKRIPAL'DEN HEMEN SONRA'

Rusya'nın yeni bombayı, eski casus Sergey Skripal zehirlendikten hemen sonra açıkladığını iddia eden gazete, "Bu, Kremlin'in yeni saldırganlık sinyali" dedi.

Techmash, ilk kez yeni uçak bombasını 2015'teki Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'nda sunmuştu. Army-2016 Forumu sırasında bombanın Drel adını aldığı ortaya çıkmıştı.