Letonya’da, Hitler popülerlikte Harry Potter’i geçti

Adolf Hitler, Letonya'nın en popüler kitap portalı iBook'taki ‘En çok ilgi çeken kitaplar' listesinde, JK Rowling'i geride bırakarak zirvede yer aldı.

Letonya'da, Hitler'in ‘Mein Kampf'ı son bir haftanın lideriyken JK Rowling'in ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı' dokuzuncu oldu.

Aylık sıralamada Hitler'in kitabı, erotik romanın ardından ikinci sırada yer alırken, Stephen Hawking'in ‘Zamanın Kısa Tarihi' dördüncü sırada yer bulabildi.

‘Mein Kampf', 1995'te Letoncaya tercüme edilmişti.