Alman medyası: Bazı ülkeler sığınmacı anlaşmasını finanse etmek istemiyor

Alman Spiegel dergisi, Avrupa Birliği’nin (AB) bazı üye ülkelerinin Türkiye’yle yapılan sığınmacı anlaşmasını bütçelerinden finanse etmek istemediğini belirtti.

© AFP 2018/ THOMAS COEX AB, Türkiye'ye 3 milyar euro yardımı denetleyecek

2 yıl önce imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'nin sığınmacı sorunuyla ilgilenmesi için 6 milyar euroluk yardım yapılmasının sözü verilmişti. AB, geçtiğimiz mart ayı ortalarında, sığınmacı anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar euro'luk ikinci kısmını onayladığını duyurmuştu.

Derginin Maximilian Popp imzalı haberine göre Almanya, Fransa, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya Avrupa Komisyonu'na gönderdiği mektupta, Türkiye'ye vaat edilen paranın son kısmının AB bütçesinden ödenmesini talep etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bu girişime karşı çıktığı aktarıldı.

ALMANYA 500 MİLYON EURO ÖDÜYOR

Yardımın ilk kısmı üçte iki oranında AB üyesi ülkelerin ulusal bütçelerinden ve üçte birinin AB bütçesinden karşılanmıştı. Almanya'nın yaklaşık 500 milyon euro ile en fazla para ödeyen ülke olduğunu hatırlatan Spiegel, AB içerisinde bazı ülkelerin diğerlerine göre daha fazla para ödemekten ve bu dağılımın adaletsizliğinden rahatsız olduğunu ileri sürdü.

Spiegel'in ele geçirdiği belgelerde, bazı AB ülkelerinin Türkiye ile anlaşmadan vazgeçmek için başvuruda bulunduğu fakat bunun karşılık bulmadığı belirtildi.