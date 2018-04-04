İngiltere Dışişleri’nden itiraf: Rusya’ya yönelik suçlamalar tahminlere dayanıyor

Porton Down laboratuvarının başkanı Gary Aitkenhead'ın Skripal'i zehirleyen sinir gazın Rusya menşeili olduğunu kanıtlayamadıklarını açıklaması üzerine RIA Novosti, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'dan yorum isteğinde bulundu.

'RUSYA'NIN İŞLEDİĞİ ESKİ CİNAYETLERE DAİR VERİLERİMİZ VAR'

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Biz en başından beri şunu açık bir biçimde ortaya koyduk ki, Porton Down'daki laboratuvardan küresel düzeydeki uzmanlarımız Salisbury'de kullanılan maddeyi, askeri amaçlarla kullanılan ‘Novichok' sinir gazı olarak tanımladı. Bu, elimizdeki istihbarat bilgilerinin sadece bir kısmı. Başbakan'ın (Theresa May) 12 Mart'tan sonra Temsilciler Meclisi'ndeki bazı açıklamalarında söylediği gibi, bu veriler arasında, Rusya'nın son 10 yılda muhtemelen cinayetler için kimyasal madde geliştirme yollarını araştırdığı ve bu program kapsamında küçük miktarda Novichok üretip depoladığı yönündeki bilgiler, Rusya'nın işlediği eski cinayetlere ilişkin veriler ve Rusya'nın bazı eski çalışanlarını hedef olarak gördüğü yönünde çıkardığımız sonuç var".

Açıklamada, "Bizim vardığımız sonuç şu ki, bu arsızca ve akılsızca eylemden Rusya sorumlu ve uluslararası toplum bu konuda bizimle aynı fikirde. Başka bir mantıksal açıklama yok" dendi.