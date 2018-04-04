PYD'ye Batı'dan ilk siyasi ziyaret: İngiliz İşçi Partisi yetkilileri Kamışlı'da

Tek taraflı ilan edilen 'Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'nun başkenti Kamışlı'yı ziyaret eden İngiliz İşçi Partisi yetkilileri, ''Sizin özgürlüğünüzü yok etmeye çalışan herkese karşı sizi destekleyecek uzun vadeli bir ilişki için geldik'' dedi.

TSK-ÖSO'nun Afrin'de tamamen kontrolü sağlamasının ardından Ankara'da yeni hedefler teleffuz edilirken İngiltere'de anamuhalefette bulunan İşçi Partisi'nden bir grup siyasetçi PYD/YPG'ye çıkarma yaptı.

Aralarında Lordlar Kamarası mensubu Maurice Glasman ile milletvekili Lloyd Russell-Moyle'ın da bulunduğu İşçi Partili siyasetçiler, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesini ziyaret ederek PYD'lilerle biraraya geldi.

Lord Glasman, "Sizinle uzun dönemli bir ilişki için buradayız. Özgürlüğünüzü ortadan kaldırmaya çalışan herkese karşı size destek vereceğiz" dedi. Glasman, "Ayrıca tüm kalbimizle sizle dayanışma içindeyiz" diye ekledi.

'YPG İLE DE GÖRÜŞECEĞİZ'

Suriye'nin kuzeyindeki ziyaretlerinin devam edeceğini söyleyen Glasman, PYD'nin silahlı kanadı YPG ile kadın kolu YPJ ve yerek konseylerin üyeleriyle görüşeceklerini belirtti.

'TÜRKİYE'YE SİLAH SATIŞLARI İNCELENSİN'

© AFP 2018/ LOIC VENANCE 'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası

İşçi Parti milletvekili Russell-Moyle, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdikleri ziyaretlerden edindikleri izlenimleri 'İngiltere'ye dönünce parlamentoyla ve İngiliz halkıyla paylaşacaklarını' söyledi.

"Yanınızda olduğumuzu söylemek istiyoruz" diyen Russell-Moyle, Türkiye'ye yapılan silah satışının daha dikkatli inceleneceğini ümit ettiğini dile getirdi.

'Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'nun dışişleri yetkililerinden Abdülkerim Ömer, bunun, kendileri açısından kamuya açık gerçekleştirilen ilk üst düzey heyet ziyareti olduğunu belirtti.

'RESMİ YOL YORDAMLA İLK SİYASİ ZİYARET'

Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ömer, "Daha önceden beyan edilmeden görüşmeler oluyordu… Ama bu, resmi yolla yapılan ilk ziyaret" dedi.

Ömer, İngiliz solcu siyasilerle 'Afrin'deki gelişmeleri ve yerlerinden edilen on binlerce Afrinlinin durumunu ele aldıklarını' dile getirdi.

İngiliz heyeti Kamışlı'nın ardından Kobani'ye geçti.